Фанатки позавидовали Карпович после эффектного фото Прилучного



Москва, 8 октября. Актер Павел Прилучный восхитил подписчиц полуобнаженным фото со съемочной площадки сериала «В клетке». Фанатки не стали скрывать, что завидуют его новой избраннице Мирославе Карпович, пишет Bimru.

Черно-белый снимок появился в Instagram экс-супруга Агаты Муцениеце. Эффектный кадр, судя по всему, был сделан во время съемки сцены с дракой героя Прилучного. Павел одет в белую майку, которая подчеркивает рельефные мускулы артиста. Фолловеры засыпали его комплиментами. Некоторые с завистью заметили, что его новой избраннице Павла Мирославе Карпович несказанно повезло, ведь звезда «Папиных дочек» отхватила практически идеального мужчину.

Многочисленные фанатки актера массово пишут в комментариях, что его избраннице Мирославе Карпович очень с ним повезло. Многие откровенно завидуют Карпович, считая, что ей достался без преувеличений близкий к идеалу мужчина, да еще и очень талантливый и популярный актер, красивый мужчина с харизматичным характером и подтянутым торсом, весьма обеспеченный человек.

Действие сериала «В клетке» разворачиваются в Калининграде, куда одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы. Прилучный играет Сергея, по прозвищу Волчок. Его герой пробыл в тюрьме семь лет. Его отец по имени Александр приезжает в родной город, потерпев множество неудач в Москве. Волчок пытается понять, как жить после колонии. Его мать спилась, а бывшая девушка забыла о нем, пока он находился за решеткой.