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Фанатки позавидовали Карпович после эффектного фото Прилучного

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Фанатки позавидовали Карпович после эффектного фото Прилучного
Москва, 8 октября. Актер Павел Прилучный восхитил подписчиц полуобнаженным фото со съемочной площадки сериала «В клетке». Фанатки не стали скрывать, что завидуют его новой избраннице Мирославе Карпович, пишет Bimru.

Черно-белый снимок появился в Instagram экс-супруга Агаты Муцениеце. Эффектный кадр, судя по всему, был сделан во время съемки сцены с дракой героя Прилучного. Павел одет в белую майку, которая подчеркивает рельефные мускулы артиста. Фолловеры засыпали его комплиментами. Некоторые с завистью заметили, что его новой избраннице Павла Мирославе Карпович несказанно повезло, ведь звезда «Папиных дочек» отхватила практически идеального мужчину. 

Фанатки позавидовали Карпович после эффектного фото Прилучного

Многочисленные фанатки актера массово пишут в комментариях, что его избраннице Мирославе Карпович очень с ним повезло. Многие откровенно завидуют Карпович, считая, что ей достался без преувеличений близкий к идеалу мужчина, да еще и очень талантливый и популярный актер, красивый мужчина с харизматичным характером и подтянутым торсом, весьма обеспеченный человек.

Действие сериала «В клетке» разворачиваются в Калининграде, куда одновременно возвращаются отец и сын Евдокимовы. Прилучный играет Сергея, по прозвищу Волчок. Его герой пробыл в тюрьме семь лет. Его отец по имени Александр приезжает в родной город, потерпев множество неудач в Москве. Волчок пытается понять, как жить после колонии. Его мать спилась, а бывшая девушка забыла о нем, пока он находился за решеткой. 

 

 

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