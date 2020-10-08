Альтов назвал уход Жванецкого со сцены невосполнимой потерей для жанра

Москва, 8 октября. Советский и российский писатель, сценарист и драматург Семен Альтов заявил ФАН, что уход со сцены его коллеги Михаила Жванецкого — невосполнимая потеря для жанра сатиры и юмора.

Заслуженный деятель искусств РФ прокомментировал сообщение о том, что народный артист Украины и России принял решение вообще завершить свою концертную деятельность.

«Ну, по-человечески, конечно, жаль, это же гениальный человек, который столько лет писал как бы летопись нашей страны в остроумной, афористичной форме, — отметил Альтов. — Он до последнего собирал полные залы, по три-четыре тысячи человек в БКЗ «Октябрьский» [в Санкт-Петербурге]».

По словам собеседника ФАН, Жванецкого, которому 86 лет, отличают огромная энергия, артистизм и ум, который сегодня не очень многим дан в этом жанре.

«Это потеря, невосполнимая [для наших сатиры и юмора], — сказал Альтов. — Конечно, мы с ним пересекались [на различных мероприятиях]. Раньше чаще виделись, с годами — реже».

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации признался, что ему нравится практически все из творчества Михаила Михайловича, но есть все-таки самая любимая вещь.

«Я считаю, что вся история Советского Союза умещается в одной его миниатюре «Склад», которую играли [Виктор] Ильченко и [Роман] Карцев, — пояснил собеседник ФАН. — Вот там все десятилетия нашей [бывшей] страны уместились в этих шести-семи минутах. Гениально написанных и великолепно сыгранных».

Ранее представитель Михаила Жванецкого Олег Сташкевич сообщил, что сатирик принял решение больше на сцену не выходить, объяснив это тем, что уходить надо вовремя.