Российских рэперов скоро начнут сажать за пропаганду наркотиков в песнях



Последнее время отечественные представители шоу-бизнеса все чаще радуют поклонников не своим творчеством, а нетрезвыми выходками. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и ФАН прошла конференция с участием известной телеведущей, нарколога и депутатов, в ходе которой обсудили, почему одни российские звезды чаще спиваются, а другие открыто пропагандируют наркотики. Причем если первых надо лечить, то других — сажать за пропаганду наркотиков в песнях, считают эксперты.

Почему спивается российский шоубиз?

Пьяные фортели отечественных звезд уже давно никого не удивляют. Но как так получилось, что те, кто должен нести культуру в массы, не может удержать собственное лицо: пошлые видео из саун, невменяемое состояние на концертах, драки с журналистами перестали быть редкостью. Порой, как в случае с Михаилом Ефремовым, звездные кутежи и вовсе заканчиваются трагедией.

Музыкант и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша считает, что жизнь артиста просто полна соблазнов.

«Бог дает определенным людям талант, а дьявол предлагает различные искушения — алкоголизм, наркоманию, распутство и все остальное. Музыканту не справиться. На различных концертах, в турах идут предложения от обывателей, которые хотят выпить с артистом. С одной стороны, отказаться просто, с другой — не очень. Поэтому музыканты до поры до времени употребляют алкоголь и наркотики. И не у всех получается оставить эти искушения в прошлом», — рассказал Гаркуша.

Телеведущая Дана Борисова, которая тоже испытала не себе всю пагубность алкогольной и наркотической зависимости, подчеркнула, что представители современного шоу-бизнеса не гнушаются ни алкоголем, ни наркотиками, и это считается нормальным. В ответ на вопрос, что же звезды предпочитают больше, она рассмеялась.

«И то, и другое. И, если можно, без хлеба», — прокомментировала телеведущая.

К слову, сама Дана сейчас ведет трезвый образ жизни. Даже написала книгу о своем непростом пути преодоления зависимости. Телеведущая рассказала, что в звездной тусовке наркотики употребляются в качестве допинга. Однако взамен человек получает серьезные проблемы со здоровьем — выпадают волосы, крошатся зубы, ухудшается память.

«Недавно я видела в Сети безобразные видео Анастасии Волочковой с Джигурдой в сауне. Там пьяные мужчины, а среди них — пьяная Анастасия. И слышала их пошлый диалог — это ужасно», — сказала Борисова.

На помощь ни балерине Волочковой, ни кому-то еще Борисова не спешит — последняя подобная попытка обернулась для нее иском в 1 миллион рублей. Ввесной Волочкова подала в суд на Борисову из-за высказывания об алкоголизме балерины.

«Вчера мне опять подписчики написали, что пора спасать Татьяну Овсиенко. Говорят, что она нетрезвая ходит по участку своего дома, что ее спаивает сожитель, который хочет оттяпать недвижимость. Но это не подтвержденная информация, может, вообще вброс, — разумно предположила Борисова. — Она не похожа на спившуюся женщину. И я уже завязала с этими спасательствами».

Одно дело, если человек употребляет алкоголь у себя дома, но всем известны случаи, когда пьяные артисты буквально выползали на сцену и вели себя неадекватно. В ходе пресс-конференции участники вспомнили случай неадекватного поведения Димы Билана на концерте в Самаре. По мнению депутата Госдумы Евгения Марченко, от пьяного артиста публику могут защитить большие штрафы. Артист должен отвечать не только перед организаторами концерта в рамках гражданского права, но и нести административную ответственность за появление в пьяном виде на публике.

Срок за песню: миф или реальность?

Помимо того, что нынешние исполнители позволяют себе появляться на публике в нетрезвом виде, некоторые из них практически открыто пропагандируют наркотики в своих песнях. Евгений Марченко рассказал, что в свое время существовало рейв-движение. Производители экстези и других синтетических наркотиков спонсировали различные фестивали и тусовки. Наркобизнес нацелился на организацию такого рода мероприятий для пропаганды наркотиков в мировом масштабе. Не удивляйтесь, если в песнях современных рэп-исполнителей услышите предложение чем-нибудь «закинуться». Депутат уверен, что за любую пропаганду запрещенных веществ не только в Интернете, но и на концертах надо привлекать к ответственности — «сажать по полной».

Член общественной палаты России и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что рабочая группа даже подготовила список таких исполнителей.

«У нас есть готовый законопроект, согласно которому идет уголовная ответственность за пропаганду наркотиков через Интернет. Я считаю, как только закон будет принят, проект «Трезвая Россия» еще раз промониторит деятельность артистов и официально обратится в правоохранительные органы. Когда-то мы уже составляли такой список и направляли его в прокуратуру», — сказал Хамзаев.

По мнению спикера, такое творчество — плевок в адрес людей, которые теряют своих детей из-за наркомании.

Как лечить зависимых?

Зависимый человек — наркоман или алкоголик — редко себе в этом признается и будет искать пути решения проблемы. Кто-то считает, что лечение должно быть принудительным: полная изоляция и психологическая помощь. Но большая часть специалистов, в том числе руководитель реабилитационного центра «No Narco» Антон Трубицын, склоняются к тому, что человек должен самостоятельно осознать проблему. Медицинская сфера, по мнению эксперта, может только снять симптомы и частично купировать проблемы со здоровьем на фоне употребления алкоголя или наркотиков. Но это краткосрочный эффект, нужна еще работа с психологом.

«Насильное лечение не считаю эффективными. Чаще всего есть конкретная причина, почему человек оказался зависимым. Обычно это насилие с подросткового периода или детства. А насилие нельзя лечить насилием, — объясняет Трубицын. — Когда мы начинаем общаться с пациентом, сталкиваемся с сопротивлением. Но у каждого алкоголика или наркомана глубоко в душе есть осознание, что он куда-то не туда едет. Он просто блокирует эти мысли. А наша задача — зацепить то зернышко, которое лежит на глубине, и начать с ним работать».

Зависимость — это семейное заболевание, считает Трубицын, поэтому позиция родственников очень важна. Алкоголизм — это нарушение психических, психологических, социальных сфер. По данным эксперта, около 70% алкоголиков — люди из неполных семей. Разрушение семьи и деструктивное детство определяют предрасположенность к алкоголизму.

По мнению Олега Гаркуши, который и сам в свое время был человеком с зависимостью, самая лучшая программа по лечению алкоголизма и наркомании была разработана еще в 30-х годах в США. Речь о клубах анонимных алкоголиков. Они с успехом действуют и по сей день. Артист упомянул, что сам проходил подобную реабилитацию.

«Я уже 25 лет не употребляю, хотя был алкоголиком. Но в 1996 году ситуация сложилась так, что я понял — надо что-то менять, и поехал в Америку в реабилитационный центр. На мой взгляд, самая лучшая программа — это анонимные алкоголики. Алкоголизм — это не только физические проблемы, но и душевные», — рассказал артист.

В свое время Гаркуше повезло — реабилитацию в США ему оплатили знакомые, но большей части обычных семей услуги реабилитационных центров просто не по карману. Антон Трубицын сказал, что реабилитация человека, который страдает алкоголизмом или наркоманией, обходится примерно в 50 тысяч рублей в месяц. А само лечение может длиться до полугода. По его словам, у центра «No Narco» был опыт, когда такая услуга оплачивалась государственными органами. Но если брать количество зависимых и желающих оплатить лечение, то последних — капля в море.