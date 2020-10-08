Мишустин и премьер Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва, 8 октября. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, в ходе которых заявил о необходимости скорейшего урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

«Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы правительств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между РФ и Азербайджаном, а также обменялись мнениями о реализации совместных крупных проектов.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные действия между Арменией и Азербайджаном. Стороны сообщают о многочисленных потерях в живой силе и технике, а также о пострадавших среди мирного населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов начать переговоров о перемирии в Карабахе после вывода армянских войск из региона.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе будут приостановлены после того, как Турция выведет своих наемников из зоны конфликта.