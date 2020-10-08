Политолог рассказал, зачем Зеленскому кредит Британии на «москитный флот»

Киев, 8 октября. Контракт с Великобританией нужен президенту Украины Владимиру Зеленскому для «распила» нового кредита на «москитный флот». Об этом рассказал «ПолитНавигатору» украинский политолог Сергей Белашко.

Зеленский ранее прибыл с официальным визитом в Великобританию. Ожидается, что президент Украины проведет встречу с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Во время переговоров будут подписаны документы о политическом сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Кроме того, представители Киева и Лондона обсудят вопрос о предоставлении Украине нового кредита на закупку и строительство боевых катеров для военно-морских сил.

Белашко, комментируя визит Зеленского в Лондон, обратил внимание на соглашения, которые, вероятнее всего, будут подписаны представителями Украины и Великобритании. Он заметил, что каких-то серьезных результатов от переговоров ждать не стоит, однако стороны могут реализовать ряд совместных проектов. Кроме того, украинские власти могут пойти на уступки в вопросе передачи некоторых предприятий, заинтересовавших Лондон.

«Не исключено, что будут обсуждаться вопросы приватизации каких-то стратегических объектов, которые заинтересовали британское правительство, либо британские корпорации. Все будет происходить в классической схеме отношений с зависимой страной», — заявил политический эксперт.

Белашко также обратил внимание на контракт между Великобританией и Украиной, согласно которому Лондон предоставит Киеву новый кредит на строительство боевых катеров. Политолог прояснил назначение «москитного флота» Зеленского, заметив, что подобное сотрудничество может быть связано с очередной схемой «распила», которая со времен президентства Петра Порошенко претерпела значительные изменения.

Эксперт обратил внимание, что бывший президент Украины ранее также подписывал новые контракты на производство катеров. Однако все военные государственные заказы реализовывались на его заводе, а сама продукция не отвечала требованиям ВМС и была признана малоэффективной. Сейчас же Зеленский, судя по всему, хочет провернуть похожую схему, а контракт с Великобританией ему необходим для «распила» нового кредита, констатировал Белашко.

«Что касается сообщений о том, что Великобритания поможет Украине построить катерный флот, то такой флот уже строили при предшественнике Зеленского, без особого успеха. Возможно, Зеленский тоже хочет заработать таким образом», — резюмировал он.

Ранее украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин заявил в комментарии Федеральному агентству новостей, что сотрудничество Киева и Лондона в военно-технической сфере говорит об активизации противостояния между ЕС и Туманным Альбионом в завоевании влияния в континентальной Европе.