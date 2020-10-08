Захарова прокомментировала решение Польши оштрафовать «Газпром»

Москва, 8 октября. Решение польского регулятора UOKiK оштрафовать «Газпром» в связи с «Северным потоком — 2» политически мотивировано, это попытка давления на российского газового экспортера. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, речь идет об очередной политически мотивированной попытке давления на российского газового экспортера, долгие годы надежно снабжавшего природным газом европейских потребителей», — сказала она на брифинге в четверг.

По мнению Захаровой, за решением UOKiK стоит желание в угоду Вашингтону воплотить идею создания альтернативного хаба для американского сжиженного природного газа (СПГ) за счет средств ЕС и давления на компании других стран.

«Вызывает сожаление, что в погоне за собственными корыстными целями Варшава вопреки названию ведомства, принимавшего решение, полностью игнорирует принципы добросовестной конкуренции, интересы европейских потребителей, по существу подрывая европейскую энергетическую и, кстати, экологическую безопасность», — добавила дипломат.

Ранее о том, что Польша действует в угоду США, говорил депутат Госдумы Александр Шерин. По его словам, Варшава «выслуживается» перед Вашингтоном, прямым конкурентом Москвы на мировом энергетическом рынке, выполняя за него всю грязную работу.

Политолог Наталия Елисеева уверена, что против коалиции Штатов, которые объединяют вокруг себя противников «Северного потока — 2», открыто не выскажется никто, кроме России, передает «360». По ее мнению, могут быть слышны лишь замечания о некорректности, абсурдности ситуации, о том, что в случае с газопроводом пытаются политизировать коммерцию. Хотя США действуют исключительно из соображений собственной выгоды, их СПГ для Европы будет дороже, чем российский газ.