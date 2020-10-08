Роза Сябитова оценила шансы Тимати найти любовь в шоу «Холостяк»

Москва, 8 октября. Телеведущая Роза Сябитова оценила шансы рэпера Тимати найти любовь в шоу «Холостяк». Об этом сообщает Inforeactor.ru.

Главная сваха страны считает основателя лейбла Black Star Тимура Юнусова «классным мужчиной», по ее мнению, он должен быть в семье. Так она прокомментировала участие артиста в новом шоу «Холостяк».

Как известно, Тимати стал новым героем шоу на ТНТ. Выход первых выпусков проекта запланирован на весну 2021 года.

«Что же скрывается за красивыми картинками роскошной жизни? Почему один из самых завидных женихов страны ищет любовь в реалити-шоу?» — гласит релиз канала ТНТ.

Слух о том, что за сердце Тимати смогут побороться сразу десять красавиц, ходил давно. Однако фанаты артиста в это не верили. Ведь музыкант состоял в семейных отношениях с моделью Анастасией Решетовой, она подарила ему сына Ратмира. Но на сегодняшний день участие рэпера в шоу уже подтверждено. Более того, семейному счастью пришел конец.

«Шоу «Холостяк» не имеет никакого отношения к реальности. Все подобные проекты не про поиски любви, а про хайп. Телевидению нужен публичный человек. Шоу нужны рейтинги. Это я могу сказать, как сваха и специалист с базовым образованием психолога», — убеждена Сябитова.

Однако, главная сваха страны все же не исключает возможности, что одной из участниц проекта все же удастся по-настоящему очаровать Тимати. Тем более, совсем недавно рэпер пережил расставание с Анастасией Решетовой.