Королева раскрыла подробности скандала с Тарзаном и «избитой» любовницей

Блогер Вадим Манукян поделился эксклюзивной информацией, полученной от Наташи Королевой, и историей с якобы «избиением» Тарзаном актрисы Анастасии Шульженко. Новое видео с Шульженко, у которой была интрижка со стриптизером Сергеем Глушко, известным под именем Тарзан, было показано в эфире у Андрея Малахова от 7 октября. Начинающая актриса скандального жанра, по словам ее адвоката, при попытке объясниться с Тарзаном, получила черепно-мозговую травму. Теперь Сергею грозят возбуждением уголовного дела. На деле, как говорят источники, Анастасия всю эту историю просто разыграла, чтобы, подав иск против Глушко, попытаться уйти от уголовной ответственности за кражу, в которой ее обвиняет супруга Тарзана певица Наташа Королева.

Колумнист ФАН, блогер Вадим Манукян находится в дружеских отношениях с Королевой. Сразу после эфира у Малахова блогер связался с певицей, чтобы выяснить подробности очередного витка этой скандальной истории.

«Избиение», которого не было. Колонка Вадима Манукяна

После эфира у Андрея Малахова я связался с Наташей Королевой, чтобы она прояснила ситуацию, связанную с новой провокацией Анастасии Шульженко, которую якобы «избил» Тарзан. Поделюсь с читателями ФАН новыми данными, которые у меня появились.

Съемка, которая 7 октября была показана в эфире у Малахова, проходила за четыре дня до выхода шоу по ТВ. Таким образом, все происходило 3 октября во вновь открывшемся клубе, куда пригласили Тарзана с его знаменитым стриптиз-шоу. Именно там произошел новый скандал с участием Шульженко. Она за кулисами начала приставать к Сергею, в итоге неожиданно и очень картинно оказалась на полу.

Однако любой, кто смотрел шоу Малахова от 7 октября и предыдущие эфиры на других каналах, в которых принимала участие эта начинающая актриса скандального жанра, сразу скажет, что зрелище вышло крайне неубедительным. Теперь, оказывается, у Шульженко еще и сотрясение мозга. Хотя это тоже стоит проверить, ведь в свое время историю с ее «беременностью» на одном из таких шоу разбили в пух и прах.

Сама Наташа Королева 3 октября была на концерте в Костроме, то есть она физически не могла быть рядом с Сергеем в тот день. Но Тарзан сразу же сообщил жене о происшедшем. К сожалению, все это закончилось для Глушко далеко не бесследно.

Хроника провокации

Сергей Глушко в последнее время пребывает в сильном напряжении после всей этой скандальной истории с его раскрывшейся интрижкой и с обворованной квартирой. Недавно вышла первая часть эфира на эту тему у Ксении Собчак, в котором Тарзан принял участие. Там тоже было понятно, как он переживает по поводу происшедшего. Но было видно, что пара прошла сквозь это испытание, и Наташа Королева не считает случившееся изменой. На этом можно было бы все и закончить.

Однако неожиданно для Наташи Королевой новую страницу в этой истории открыл Андрей Малахов. Буквально на днях Наташа хвалила Малахова за то, что он не предал их давнюю дружбу, не стал опускаться до копания в грязном белье, как вдруг она получает удар в спину и от него.

Пару дней после нового скандала на шоу у Малахова Сергей Глушко носил все это в себе, но здоровье-то не железное, и оно дало сбой. Я не в праве говорить о подробностях, Наташа предпочитает об этом не распространяться, но я знаю, что Сережа очень плохо себя чувствовал, однако сейчас, насколько я понимаю, все пошло на поправку. Я ей посоветовал не скрывать последствия этой истории. Возможно, в ближайшее время она так и поступит, да и сам Сергей тоже. Желаю ему здоровья. А им с Наташей выдержки.

Вопрос Малахову

На самом деле у меня вопрос к Андрею Малахову. Андрей, а вообще есть грань, где ваша работа заканчивается и начинаются чисто человеческие отношения? Или вам не важно, что сейчас с Наташей и Сергеем? Вы не понимаете, что своим копанием в грязном белье можете довести своих друзей до тяжелых последствий? Они прошли тяжелый этап в своей жизни, хотели завершить этот скандал, а вы что устроили? Хотите разрушить их брак? У вас это не получится. Как мне рассказала Наташа, она искренне считала вас своим другом, но теперь, думаю, у нее спала пелена с глаз.

Андрей, вспомните о вашей дружбе с Наташей, вспомните, как она переживала, когда первые скандальные шоу с Анастасией Шульженко начали выходить в эфир. Вспомнили? Может, вам после этого станет стыдно? Хотя, думаю, стыд — это не про вас.