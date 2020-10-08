Порноактриса предложила бойцу UFC деньги за право стать его секундантом

Лос-Анджелес, 8 октября. Американская актриса фильмов для взрослых Кендра Ласт предложила бойцу UFC Майку Перри деньги за возможность стать его секундантом. Об этом Ласт написала в Twitter под постом журналиста Ариэля Хельвани.

Боец предложил выкупить второе место в его углу в бою против американца Робби Лоулера. Перри обещал, что его секундантом станет тот, кто предложит больше.

Журналист Хельвани заявил, что готов выложить за это пять тысяч долларов. Его ставку перебила Кендра Ласт, накинув сверху тысячу долларов.

Однако девушке бойца Латори Гонсалес не понравилось участие порноактрисы в этом аукционе. Она заявила, что та не может делать ставки.

Майк Перри проведет бой 21 ноября в Лас-Вегасе, он выступит против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Робби Лоулера. По словам менеджера спортсмена Малки Кавы, стать секундантом его клиента хотят даже звезды хоккея.

Ранее другая американская порноактриса Роми Рейн рассказала о своем «секретном оружии». Девушка заявила, что может «уболтать» любого, поэтому на съемочной площадке ее уважают и не заставляют делать то, что она не хочет.

Во время пандемии коронавируса Рейн решила временно приостановить свою карьеру и занялась стримами в Twitch.