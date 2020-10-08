Опровергнут миф, что Илона Маска пытались споить на переговорах в России

Москва, 8 октября. Илона Маска не пытались накачать алкоголем на на переговорах во время его поездки в Россию в 2002 году, об этом заявила в Twitter компания «Главкосмос Пусковые услуги».

«Это был доктор Андреев [экс-гендиректор компании «Космотрас» Владимир Андреев], кто проводил эту встречу с Илоном Маском​​​. Некоторые участники встречи из «Космотрас» продолжают сейчас работать в «Главкосмос Пусковые услуги». Мы с абсолютной ответственностью заявляем, что никто не пил алкоголь на этой встрече», — говорится в сообщении компании.

Это разъяснение появилось в ответ на комментарий корреспондента NBC Гади Шварца, который вспомнил об этом случае.

О якобы произошедшем инциденте изобретатель рассказал в своей книге «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее». В 2002 году Маск посещал Россию для переговоров с компанией «Космотрас». В книге он указал, что в ходе переговоров якобы ему наливали алкоголь.

«Главкосмос Пусковые услуги» — дочернее предприятие компании «Главкосмос», которая входит в «Роскосмос», и «Космотраса». «Главкосмос» ранее сообщил о планируемой экспедиции двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» в 2023 году с выходом в открытый космос.