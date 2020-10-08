Вашингтон отреагировал на успешные испытания российской ракеты «Циркон»

Вашингтон, 8 октября. США внимательно наблюдают за ракетными испытаниями России и будут их учитывать при рассмотрении вопроса о контроле над вооружениями. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США, комментируя испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает РИА Новости.

«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — пояснил он.

Напомним, 6 октября состоялись успешные испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совершил пуск ракеты «Циркон» из акватории Белого моря по надводной цели, которая располагалась в Баренцевом море. Ракета успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров.