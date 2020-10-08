Санкт-Петербург, 8 октября. Фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша объяснил, почему музыканты начинают употреблять алкоголь и наркотики, и рассказал о способе, который мог бы помочь его коллегам справиться от этими зависимостями.

«По мифологии, бог дает некоторым людям талант — музыкантам, художникам, — а дьявол предлагает различные искусы — алкоголь, наркотики, различные распутства. Поэтому музыкантам на различных концертах идут разные предложения, от которых отказаться непросто», — объяснил Олег Гаркуша в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Наркомания и алкоголизм в российском шоу-бизнесе».

По словам шоумена, он сам имел пристрастие к алкоголю, но нашел в себе силы избавиться от него.

«Я не употребляю алкоголь 25 лет. Хотя был алкоголиком и по генам, и по жизни. В 1996 году сложились так обстоятельства, что я поехал в реабилитационный центр в Америку, за меня заплатили, хотя я не хотел останавливать потребление алкоголя. Мне повезло, я попал в общество анонимных алкоголиков и вот уже 25 лет я не пью», — рассказал фронтмен «АукцЫона».

Олег Гаркуша считает, что пьющий человек сам вряд ли сможет справиться с недугом, большое значение для излечения от алко- и наркозависимости имеют семья и друзья.