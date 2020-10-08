Лавров назначил спецпредставителя МИД РФ по урегулированию в Сирии

Москва, 8 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров назначил директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александра Кинщака специальным представителем ведомства по сирийскому урегулированию. Об этом официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила на брифинге, трансляцию которого пресс-служба ведомства ведет в Twitter.

Дипломат объяснила, что в полномочия Кинщака на созданной должности будет входить представительство Москвы во время контактов по сирийской проблематике. Это касается в том числе женевского и астанинского форматов.

Кинщак в 2008 году занял пост посла России в Кувейте и оставил его спустя пять лет. После стал работать в должности директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки. В 2014 году он сменил на посту посла России в Сирии Азамата Кульмухаметова.

Напомним, что конфликт в Сирии длится с 2011 года. Пять лет назад президент страны Башар Асад обратился к России за помощью в освобождении территории арабской республики от террористов.

Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги военной кампании, подчеркнув, что задача, поставленная перед военными, была полностью выполнена. Россия теперь помогает Сирии в восстановлении инфраструктуры после боевых действий.