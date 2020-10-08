Врач Бузунов назвал причины дневной сонливости

Москва, 8 октября. Президент российского общества сомнологов Роман Бузунов назвал причины дневной сонливости. Об этом сообщает «Пятый канал».

Желание поспать может появиться у человека в дневное время суток, даже при соблюдении правильного распорядка дня. Врач-сомнолог Роман Бузунов уверенно заявляет, что побороть сонливость днем можно.

«Мы говорим о том, когда человека клонит в сон даже после полноценного восьмичасового ночного отдыха. Специалисты называют такое состояние гиперсомнией», — объясняет эксперт.

По словам Бузунова, желание увеличить продолжительность сна может возникнуть из-за ночного храпа, если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. В этом состоянии идет постоянное прерывание дыхания, а из-за недостатка кислорода в мозге организму приходится постоянно «просыпаться».

Кроме того, доктор отметил, что сонливость может вызывать и нехватка витаминов D и В, а также синдром беспокойных ног, когда человек во время сна постоянно шевелит конечностями.