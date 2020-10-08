Пандемия подкосила «Ленфильм» до состояния злостного должника

За последние полгода в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило более 25 исков от различных компаний к АО «Киностудия «Ленфильм». Старейшая киностудия оказалась злостной неплательщицей за коммунальные услуги и по договорам. Причиной тому стала пандемия COVID-2019. «Ленфильм» полностью приостановил все производство, также разбежались все арендаторы — доходы от сдачи в аренду площадей упали до нуля. С учетом того, что в 2019 году, который не был карантинным, доходы предприятия были минус 233 миллиона рублей, то в этом году сумма может стать катастрофической для киностудии.

Водоканал и «Газпром»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — одно из пострадавших от неплатежеспособности «Ленфильма» предприятий. Первый долг появился еще в прошлом году, до возникновения пандемии. По информации пресс-службы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», киностудия была оштрафована на сумму 1 041 172 рубля за негативное воздействие при водоотведении. Но надо отдать должное — Водоканал учел тот факт, что «Ленфильм» попал в тяжелые финансовые условия и является социально значимым объектом, и не стал отключать воду.

«На 28 сентября 2020 года задолженность абонента перед предприятием составила 1 422 519 рублей, — рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». — Согласно законодательству, если абонент имеет задолженность за два отчетных периода, то Водоканал имеет право отключить холодное водоснабжение и водоотведение. Но учитывая, что «Ленфильм» является социально значимым объектом, наше предприятие приняло решение лишь ограничить холодное водоснабжение и водоотведение. Стоит добавить, что Водоканал неоднократно пытался решить вопрос устранения задолженности в досудебном порядке, но не получилось. Обращение в суд — вынужденная мера».

На данный момент ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» трижды обращался в арбитраж за последние девять месяцев и все суды выиграл.

Практически такая же ситуация сложилась и с «Газпромом». Его филиалы обращались в суд восемь раз за девять месяцев. Но задолженность за газ «Ленфильму» удалось выплатить. В связи с наступлением холодов отключение от тепла грозило киностудии крахом.

АО «Петербургская сбытовая компания»

Долг перед «Петербургской сбытовой компанией» у «Ленфильма» гораздо больше, чем перед другими предприятиями. Сбытовики энергии даже разместили «Ленфильм» на доске позора, среди злостных неплательщиков на своем сайте. Согласно данным официальной странички в Сети, задолженность составляет 21 426 167 рублей. Однако наш источник на «Ленфильме» сообщил, что информация устарела. Якобы 10 миллионов предприятие смогло оплатить, и сейчас долг составляет 11 миллионов рублей. В Арбитражный суд поступало девять исков от ПСК с 2019 года.

Есть еще и долги по налогам. И хотя ФНС объявила каникулы для подобных предприятий, долг «Ленфильма» — порядка 16 миллионов рублей. Помимо этого, киностудия не оплатила ряд заключенных договоров своим творческим поставщикам. В суды обратились Российское авторское общество, Всероссийская организация интеллектуальной собственности.

«Кто-то требует ареста имущества для того, чтобы с его продажи мы могли оплатить долги, — рассказывает источник на киностудии. — Кто-то входит в наше положение и согласен подождать. Но оплачивать нам просто нечем. Полгода фактически киностудия не вела никакой деятельности — ни коммерческой, ни производственной. По последним данным, ущерб от пандемии составит не менее 50 миллионов рублей».

Напомним, ФАН неоднократно писало о «золотой коллекции» «Ленфильма», которая оказалась в руках частной фирмы. Все доходы от демонстрации шедевров советского и российского производств сейчас получает частная компания, а «Ленфильм» не имеет от них ни копейки. По данным Федерального агентства новостей, этим вопросом сейчас занимается Следственный комитет.