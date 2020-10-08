Безусловно, стрижка в современном мире служит основой стиля и привлекательности. Это утверждение одинаково применимо как к женщинам, так и к мужчинам. К тому же для мужчины стрижка во многом является средством самовыражения. Однако перед тем, как остановить свой выбор на том или ином варианте прически, следует руководствоваться не только собственными представлениями о стиле, но и модными тенденциями. Только так можно создать по-настоящему гармоничный, индивидуальный и современный образ. На каких же вариантах причесок стоит остановить свой выбор мужчинам в 2020 году, так, чтобы стрижка подходила к типажу, стилю одежды и образу жизни? Как понять, что пришло время для обновления стрижки? Как выбрать подходящего мастера? На эти и другие вопросы отвечает парикмахер-стилист, барбер Снежана Любимова.

Как часто нужно стричь волосы? Правда ли, что у мужчин они растут быстрее?

Форма стрижки требует обновления раз в три-четыре недели: при средней скорости роста волос 1-1,5 см в 30 дней этого времени достаточно, чтобы стрижка успела потерять форму и у мужчины возникли проблемы с укладкой.

Скорость роста волос зависит от многих факторов: пол, раса, возраст, гормональный фон, психическое состояние, наследственность, кровоснабжение волосяных луковиц (проблемы с сосудами) и т. д.

«Обновление волос у мужчин происходит каждые два года, а у женщин — раз в четыре года (одна из причин — глубина посадки луковицы, у женщин луковица расположена глубже. — Прим. ФАН). Можно утверждать, что у мужчин волосы растут быстрее, но здесь нужно подходить к вопросу индивидуально, с учетом всех вышеперечисленных факторов», — разъясняет эксперт.

Правда ли, что фазы луны влияют на качество стрижки и скорость роста волос?

Часто клиенты Снежаны Любимовой обращаются за стрижкой в период растущей луны, так как плацебо в этом случае, вероятно, срабатывает. Но это касается больше женщин, чем мужчин: представители сильного пола, как правило, стригутся тогда, когда им удобно. Что же касается качества стрижки, то гораздо в большей степени оно зависит от вдохновения, расположения и профессиональных навыков мастера, а также эмоционального состояния клиента, считает наша собеседница.

Как понять, какая стрижка мужчине к лицу?

Стрижку подбирают по классической схеме. Определяют тип внешности: классик, андрогинный, драматик, натурал, романтик, гамин и т. д. Затем анализируют форму лица: овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, груша, ромб, трапеция. А далее в игру вступает очень важный аспект — структура, тип и направление роста волос.

Как правило, типичная мужская форма — это квадрат. Поэтому и популярные мужские стрижки и бороды приближают к этой форме, что подчеркивает брутальность и легкую небрежность данного типа внешности. Впрочем, остальные формы также актуальны во внешности нового поколения креативных, творческих юношей.

Какие мужские стрижки находятся на пике популярности в 2020 году?

2020 год, ознаменованный пандемией, во время которой обычный поход к стилисту стал для многих проблемой, не мог не отразиться на модных тенденциях.

Сегодня однозначно актуальными являются стрижки, относящиеся к двум направлениям — ультракороткие и удлиненные, с легкой небрежностью. Также популярны вьющиеся волосы средней длины и каре. А такие виды причесок, как британка, удлиненный кроп, фейды (техника плавного перехода длины с нуля) в тренде уже несколько лет. И, конечно же, стрижка «наголо» под бритву также актуальна в условиях пандемии.

Существуют ли универсальные модные стрижки?

«Универсальная стрижка — она как трансформер должна позволять менять направление укладки в теменной зоне (на бок, вперед или назад. — Прим. ФАН), — говорит Снежана Любимова. — С этой точки зрения оптимальными являются удлиненный кроп, андеркат со средним фейдом, который можно собрать на затылке в хвост, а-ля помпадур, а также андеркат на кудрявые волосы».

Какие антитренды в мужских стрижках можно выделить? Существуют ли стрижки, которые навсегда устарели?

Все новое, как говорится, это и есть забытое старое.

«За 20 лет работы я помню все меняющиеся основные тренды. Однако всегда остается основа, в 80% случаев мужчины носят одно и то же. Устарели лишь названия мужских стрижек. Канадка, полька, бокс, полубокс, теннис — основные стрижки, которые имели эти же названия и 20 лет назад, — вспоминает эксперт. — Более поздние стрижки, как правило, перестали как-либо называться вообще. И только последние 7-10 лет, вместе с появлением барбершопов и ориентацией на заграничные тренды, стрижки стали приобретать новые акценты на тех же базовых формах. Что же касается невыраженных на сегодняшний день причесок, — это, как правило, стрижки, характерные для субкультур: панки, хиппи — высокие ирокезы, бунтарские образы и т. д.»

Как правильно объяснить мастеру, какая нужна стрижка?

Надо сказать, что объяснить мастеру, что ты хочешь от стрижки, зачастую довольно сложно. Тем более, что люди порой и сами не очень четко понимают этого.

«Обычно я прошу клиента, чтобы он сам посмотрел похожие образы и фото мужских стрижек на просторах Интернета. Так мне гораздо легче понять его желания, если таковые имеются», — делится своим опытом Снежана Любимова.

Как правильно выбрать мастера для стрижки и ухода за волосами?

В каком-то смысле выбор мастера для стрижки сходен с выбором врача. Можно попробовать подстричься у нескольких парикмахеров, а затем выбрать того, кто «горит» своим делом, постоянно растет, развивается, посещает семинары и по-настоящему заинтересован в вашем преображении. И, конечно же, чистоплотность и аккуратность мастера, равно как и соблюдение в процессе стрижки правил дезинфекции и использование современных инструментов, никто не отменял.