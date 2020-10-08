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«Слегка небрежно, но со вкусом»: самые модные мужские стрижки сезона 2020

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«Слегка небрежно, но со вкусом»: самые модные мужские стрижки сезона 2020

Безусловно, стрижка в современном мире служит основой стиля и привлекательности. Это утверждение одинаково применимо как к женщинам, так и к мужчинам. К тому же для мужчины стрижка во многом является средством самовыражения. Однако перед тем, как остановить свой выбор на том или ином варианте прически, следует руководствоваться не только собственными представлениями о стиле, но и модными тенденциями. Только так можно создать по-настоящему гармоничный, индивидуальный и современный образ. На каких же вариантах причесок стоит остановить свой выбор мужчинам в 2020 году, так, чтобы стрижка подходила к типажу, стилю одежды и образу жизни? Как понять, что пришло время для обновления стрижки? Как выбрать подходящего мастера? На эти и другие вопросы отвечает парикмахер-стилист, барбер Снежана Любимова.

Как часто нужно стричь волосы? Правда ли, что у мужчин они растут быстрее?

Форма стрижки требует обновления раз в три-четыре недели: при средней скорости роста волос 1-1,5 см в 30 дней этого времени достаточно, чтобы стрижка успела потерять форму и у мужчины возникли проблемы с укладкой.

Скорость роста волос зависит от многих факторов: пол, раса, возраст, гормональный фон, психическое состояние, наследственность, кровоснабжение волосяных луковиц (проблемы с сосудами) и т. д.

«Обновление волос у мужчин происходит каждые два года, а у женщин — раз в четыре года (одна из причин — глубина посадки луковицы, у женщин луковица расположена глубже. — Прим. ФАН). Можно утверждать, что у мужчин волосы растут быстрее, но здесь нужно подходить к вопросу индивидуально, с учетом всех вышеперечисленных факторов», — разъясняет эксперт.

Снежана Любимова за работой

Правда ли, что фазы луны влияют на качество стрижки и скорость роста волос?

Часто клиенты Снежаны Любимовой обращаются за стрижкой в период растущей луны, так как плацебо в этом случае, вероятно, срабатывает. Но это касается больше женщин, чем мужчин: представители сильного пола, как правило, стригутся тогда, когда им удобно. Что же касается качества стрижки, то гораздо в большей степени оно зависит от вдохновения, расположения и профессиональных навыков мастера, а также эмоционального состояния клиента, считает наша собеседница.

Как понять, какая стрижка мужчине к лицу?

Стрижку подбирают по классической схеме. Определяют тип внешности: классик, андрогинный, драматик, натурал, романтик, гамин и т. д. Затем анализируют форму лица: овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, груша, ромб, трапеция. А далее в игру вступает очень важный аспект — структура, тип и направление роста волос.

Как правило, типичная мужская форма — это квадрат. Поэтому и популярные мужские стрижки и бороды приближают к этой форме, что подчеркивает брутальность и легкую небрежность данного типа внешности. Впрочем, остальные формы также актуальны во внешности нового поколения креативных, творческих юношей.

Какие мужские стрижки находятся на пике популярности в 2020 году?

2020 год, ознаменованный пандемией, во время которой обычный поход к стилисту стал для многих проблемой, не мог не отразиться на модных тенденциях.

Сегодня однозначно актуальными являются стрижки, относящиеся к двум направлениям — ультракороткие и удлиненные, с легкой небрежностью. Также популярны вьющиеся волосы средней длины и каре. А такие виды причесок, как британка, удлиненный кроп, фейды (техника плавного перехода длины с нуля) в тренде уже несколько лет. И, конечно же, стрижка «наголо» под бритву также актуальна в условиях пандемии.

Многие мужские стрижки видоизменяются, но при этом не устаревают из года в год

Существуют ли универсальные модные стрижки?

«Универсальная стрижка — она как трансформер должна позволять менять направление укладки в теменной зоне (на бок, вперед или назад. — Прим. ФАН), — говорит Снежана Любимова. — С  этой точки зрения оптимальными являются удлиненный кроп, андеркат со средним фейдом, который можно собрать на затылке в хвост, а-ля помпадур, а также андеркат на кудрявые волосы».

Какие антитренды в мужских стрижках можно выделить? Существуют ли стрижки, которые навсегда устарели?

Все новое, как говорится, это и есть забытое старое.

«За 20 лет работы я помню все меняющиеся основные тренды. Однако всегда остается основа, в 80% случаев мужчины носят одно и то же. Устарели лишь названия мужских стрижек. Канадка, полька, бокс, полубокс, теннис — основные стрижки, которые имели эти же названия и 20 лет назад, — вспоминает эксперт. — Более поздние стрижки, как правило, перестали как-либо называться вообще. И только последние 7-10 лет, вместе с появлением барбершопов и ориентацией на заграничные тренды, стрижки стали приобретать новые акценты на тех же базовых формах. Что же касается невыраженных на сегодняшний день причесок, — это, как правило, стрижки, характерные для субкультур: панки, хиппи — высокие ирокезы, бунтарские образы и т. д.»

«Слегка небрежно, но со вкусом»: самые модные мужские стрижки сезона 2020

Как правильно объяснить мастеру, какая нужна стрижка?

Надо сказать, что объяснить мастеру, что ты хочешь от стрижки, зачастую довольно сложно. Тем более, что люди порой и сами не очень четко понимают этого.

«Обычно я прошу клиента, чтобы он сам посмотрел похожие образы и фото мужских стрижек на просторах Интернета. Так мне гораздо легче понять его желания, если таковые имеются», — делится своим опытом Снежана Любимова.

Как правильно выбрать мастера для стрижки и ухода за волосами?

В каком-то смысле выбор мастера для стрижки сходен с выбором врача. Можно попробовать подстричься у нескольких парикмахеров, а затем выбрать того, кто «горит» своим делом, постоянно растет, развивается, посещает семинары и по-настоящему заинтересован в вашем преображении. И, конечно же, чистоплотность и аккуратность мастера, равно как и соблюдение в процессе стрижки правил дезинфекции и использование современных инструментов, никто не отменял.

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