Стали известны подробности ранения Юрия Котенка при обстреле храма в Карабахе

Степанакерт, 8 октября. Тяжело раненый при втором обстреле церкви в Шуши российский военный корреспондент Юрий Котенок доставлен в госпиталь в Степанакерте, столице Нагорно-Карабахской Республики, сообщил в своем Telegram-канале журналист, автор проекта WarGonzo Семен Пегов.

По его данным, при обстреле пострадали два российских журналиста, сначала их доставили в местный госпиталь, который также подвергся ударам со стороны Азербайджана. Медсестра сообщила, что у раненых переломы (у одного сломана рука, у второго — нога) и осколочные ранения. В Шуше им не могли оказать необходимую помощь и экстренно доставили в Степанакерт.

«У врачей удалось выяснить, что один из раненых — это наш коллега, военкор Юрий Котенок. Он буквально только что заехал в Арцах, был аккредитован как военный корреспондент. Вероятнее всего, сразу поехал в Шуши, чтобы снимать последствия обстрела храма и попал под второй обстрел. Сейчас он на операции. Его состояние не совсем простое. Желаем Юрию скорейшего выздоровления», — добавил Пегов.

Он также уточнил информацию о личности второго раненого журналиста из России. Им оказался специальный корреспондент портала «Офицеры России» подполковник запаса Левон Арзанов.

Конфликт между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Стороны продолжают боестолкновения, несмотря на призывы мировой общественности сесть за стол переговоров.