Маргарита Грачева — о домашнем насилии, пандемии и доверии мужчинам

11 октября отмечается Международный день девочек. Его провозгласил ООН, чтобы общество обратило внимание на проблемы, с которыми преимущественно сталкиваются дети женского пола. Одна из таких угроз — домашнее насилие. Как защитить и защититься от него девочкам — маленьким и взрослым? Насколько проблема бытового насилия обострилась в пандемию? Что делают в нашей стране, чтобы помочь людям, ставшим жертвами таких преступлений, и почему закон о домашнем насилии в России до сих пор не принят? Об этом ФАН поговорил с Маргаритой Грачевой и депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной.

Три года назад история Маргариты Грачевой прогремела на всю страну и стала триггером, который обострил в обществе проблему домашнего насилия. Той зимой, в декабре 2017 года, муж девушки, с которым она собиралась разорвать отношения, вывез ее в лес и отрубил кисти обеих рук.

Маргарита выжила. Одну руку удалось спасти, на второй у девушки — бионический протез. Она не просто выжила — она смогла построить новую жизнь. Себя Маргарита в шутку называет мамой-трансформером: у нее двое сыновей. Она переехала в Петербург, а месяц назад стало известно, что Маргарита Грачева вышла замуж за любимого человека.

О том, насколько остро стоит проблема домашнего насилия в российском обществе, как перестать ассоциировать себя с жертвой и научиться снова доверять мужчинам, Маргарита рассказала в интервью Федеральному агентству новостей.

— Насколько тема соблюдения прав женщины актуальна для России?

— Я не убежденная феминистка. Если речь идет о насилии — оно не в сторону только женщин. Страдают люди: и мужчины, и дети. Но тема домашнего насилия, которая для меня близка, — понятно, что в этой ситуации больше страдают женщины. <…> Больше всего меня огорчает, что уже почти три года прошло с моей трагедии, а в плане закона (о домашнем насилии. — Прим. ФАН) мы никуда не сдвинулись. Даже пусть это был бы не закон, а какие-то охранные меры, ордера, но у нас ничего этого нет.

— Как думаете, почему так происходит? Почему с этим законом до сих пор не получилось?

— Не знаю. Честно. Часто это спрашивают. Я не знаю, что еще должно произойти. Мне кажется, уже столько резонансных случаев было. Последние три года мы все это яро обсуждаем — и кто «против», и кто «за» — и никуда мы не двигаемся. Я уже говорила, что, возможно, когда выйдет мой бывший муж и захочет меня убить, тогда мы вспомним, что была Маргарита Грачева, что нужно было принимать закон.

— В международных организациях говорят, что во время пандемии участились случаи домашнего насилия. Как думаете, в нашей стране это тоже происходит?

— Я не думаю, а знаю. В три раза [насилие] выросло. Писала Оксана Пушкина, что показатель от 100% вырастает в 300%. Во Франции было так: если тебе угрожают, ты можешь прийти в аптеку, сказать кодовое слово Mask19, и тебя поймут, вызовут полицию или помогут. У нас с этим было все очень сложно. <…> Это действительно так: насилие возросло, а помощи нет.

— У Вас есть идеи, как можно решить эту проблему?

— Нужно менять все в комплексе. Взять те же шелтеры — на данный момент они есть в Москве и Петербурге — и, возможно, ты можешь туда уйти. Какие-то глубинки — все, тебе просто некуда идти. Это можно бесконечно обсуждать. Хотелось бы, чтобы хотя бы начали [работу в этом направлении]. Я очень хотела бы, чтобы были охранные ордера. Хотелось бы, чтобы они были не бумажными, а электронными. Но к этому надо прийти, хотя бы начать с малого.

— Вы понимаете, что Ваш Instagram для многих жертв домашнего насилия — своего рода показатель и ориентир, что из этого страшного круга можно вырваться? Как Вы к этому относитесь?

— Мой Instagram появился как раз после трагедии. Создавала я его для того, чтобы убрать фейки меня, которые собирали деньги, пока в соцсети не было меня настоящей. Конечно, есть какие-то положительные отзывы. Когда появились мои фото с протезом, мне писала девушка с ампутацией. Она говорила: «Я смотрю на эти фотографии, и мне не стыдно и не страшно выходить с протезом». Кому-то это дает сил. Конечно, это плюс.

— Я вот, кстати, из Instagram узнала про Ваше замужество. Не могу не спросить: как после всего, что случилось с вами, научиться заново доверять мужчине?

— Нет универсального совета: сделай так, и у тебя все станет сразу хорошо. Если говорить о моем случае, я не работала с психологом. Я изначально понимала, что нельзя судить мужчин по одному. У меня не было таких сильных заморочек. Но я знаю, что это очень тяжелая тема, так как мне очень часто пишут женщины, которые страдают от домашнего насилия, присылают фотографии синяков. У них есть этот барьер. Тут нужно работать, наверное, с психологом — профессиональный человек может больше помочь.

Оксана Пушкина: В пандемию жертвы домашнего насилия не могли даже сбежать

Проблема домашнего насилия в период пандемии COVID-19 стала еще более актуальной. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«В России проблема бытового насилия стала актуальнее в период пандемии. Один из самых латентных видов преступления стал более прогрессирующим и агрессивным. Ведь если до этого жертва могла хоть как-то защищать свои права, то в пандемию жертвы домашнего насилия не могли даже сбежать и находились дома бок о бок с тираном. Мы с депутатами-соавторами пытались решить этот вопрос, и отчасти у нас это получилось. Минкомсвязи обнародовал инструкцию с пошаговым описанием, что должен делать человек, попавший в эту сложную ситуацию. Информация была опубликована на портале Mos.Ru», — рассказала Оксана Пушкина.

В целом же, если говорить о соблюдении прав женщин в России, то, считает Пушкина, гендерный перекос все еще наблюдается. Речь идет в первую очередь о трудовой сфере.

«Продолжать это отрицать — глупо и очень близоруко. Гендерный перекос женщин в России, свидетельствует о необходимости создания отдельного нормативно-правового акта, который бы уравновешивал права мужчин и женщин в трудовой сфере», — сказала Пушкина.

По ее мнению, решить эту проблему позволят только комплексные меры. В качестве одной из них является, например, поощрение работодателей, которые на своих предприятиях пытаются устранить проблему гендерного неравенства.

«Нужен комплекс мер по решению проблемы, предложения по которому мы как раз и собираем. Это и краткосрочные меры, такие как удовлетворение потребности в гендерно-дифференцированной статистки для поддержания эффективной системы мониторинга решения проблемы. И среднесрочные — например, способы поощрения работодателей, принимающих меры по устранению гендерного неравенства. Список способов поощрения не обсуждается. Это и долгосрочные меры, направленные на изменение структуры занятости, в том числе за счет поощрения образовательных инициатив для женщин и девочек в традиционно мужских областях занятости (наука, технологии, инженерия, математика)», — объяснила Оксана Пушкина.

Пушкина является одним из соавторов законопроекта о домашнем насилии. В январе 2020 года стало известно, что в адрес парламентария стали поступать угрозы — после того как в стране началось широкое обсуждение документа.

«Уверена, что через 20 или 30 лет вопросы женского равноправия в России тоже будут поставлены на самом высоком политическом уровне. Но я готова уже сегодня приложить все силы, чтобы новое поколение российских девочек жило в более безопасной, свободной и счастливой стране», — резюмировала Оксана Пушкина.

Международный день девочек

Международный день девочек — день, посвященный проблемам и угрозам, которым преимущественно подвергаются дети женского пола. Дата, 11 октября, была учреждена Генеральной ассамблеей ООН.

Как отмечал генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, 2020 год, посвященный 25-й годовщине принятия Пекинской платформы действий, должен был стать переломным в деле обеспечения гендерного равенства. Однако пандемия усугубила существовавшие в этой сфере проблемы и обнажила уязвимые места в социальных, политических и экономических системах.

«Во всех сферах — от здравоохранения до экономики, от безопасности до социальной защиты — негативное воздействие COVID-19 на женщин и девочек усугубляется просто в силу их пола», — написал Гутерреш в аналитической записке.

Если говорить об экономическом воздействии, то в некоторых странах женщины и девочки имеют меньший заработок, по сравнению с мужчинами, и обладают более скромными сбережениями. Кроме того, констатировал генсекретарь ООН, возрос объем неоплачиваемой работы по уходу, так как дети из-за пандемии не посещают школу, старикам нужна большая забота, а службы здравоохранения испытывают перегрузки.

«Поскольку пандемия COVID-19 усиливает экономический и социальный стресс в дополнение к ограничению передвижения и мерам социальной изоляции, рост гендерного насилия является многократным. Многие женщины вынуждены «закрываться» дома с теми, кто грубо обращается с ними», — добавил Гутерреш.

В целом же, резюмировали в ООН, пандемия усиливает и усугубляет все существующие виды неравенства.