«Калашников» показал видео с новым пистолетом для российской полиции

Москва, 8 октября. Крупнейший российский производитель оружия «Калашников» показал видео компактного пистолета Лебедева. Ролик опубликован на Youtube-канале концерна.

Пистолет Лебедева придет на смену популярному в России пистолету Макарова (ПМ). На опубликованных кадрах разработчики показали оружие со всех сторон.

Пистолет имеет длину 180 мм, длина ствола 92 мм, он стреляет патронами 9х19 мм. Магазин рассчитан на 14 патронов. Масса пистолета составляет 0,7 кг.

Концерн заявляет, что пистолет Лебедева поступит на вооружение российской полиции. Государственные испытания пистолета уже завершены. Серийное производство стартует в ноябре 2020 года.

Пользователи отреагировали на ролик с новым пистолетом. Большинству понравилось оружие, но многие хотели бы узнать больше о его технических характеристиках.