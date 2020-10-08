Питтсбург, 8 октября. Американским математикам удалось решить задачу возрастом 90 лет. Об этом сообщает интернет-издание Planet today.
Ученым из Университета Карнеги-Меллон Соединенных штатов Америки удалось найти решение заключительной части гипотезы Келлера. Эта задача терзала умы математиков долгих 90 лет.
Гипотезу сформулировал немецкий математик Эдуард Отг-Генрих Келлер в 1930 году. Ученый пытался решить проблему покрытия определенного пространства плитками одинакового размера. Гипотеза заключается в том, что, хотя бы две плитки при таком покрытии должны иметь общее ребро в пространстве любой размерности. Данная задача легко решаема для шести измерений. В 1990 году ученые выяснили, что для пространств с размерностью десять и выше гипотеза не работает. Это же относится к восьмимерному и девятимерному пространству, что было доказано в 2002 году.
Однако для семимерного пространства решить гипотезу не удавалось долгое время. И вот американским ученым удалось произвести необходимые расчеты.
«Решение этой геометрической задачи несет в себе не только теоретическую ценность, но и практическую. Дальнейшая работа над проектом и его развитие может стать платформой для разработки систем, которые смогут ускорить передачу данных в Интернете», — высказывают свое мнение ученые.