Питтсбург, 8 октября. Американским математикам удалось решить задачу возрастом 90 лет. Об этом сообщает интернет-издание Planet today.

Ученым из Университета Карнеги-Меллон Соединенных штатов Америки удалось найти решение заключительной части гипотезы Келлера. Эта задача терзала умы математиков долгих 90 лет.

Гипотезу сформулировал немецкий математик Эдуард Отг-Генрих Келлер в 1930 году. Ученый пытался решить проблему покрытия определенного пространства плитками одинакового размера. Гипотеза заключается в том, что, хотя бы две плитки при таком покрытии должны иметь общее ребро в пространстве любой размерности. Данная задача легко решаема для шести измерений. В 1990 году ученые выяснили, что для пространств с размерностью десять и выше гипотеза не работает. Это же относится к восьмимерному и девятимерному пространству, что было доказано в 2002 году.

Однако для семимерного пространства решить гипотезу не удавалось долгое время. И вот американским ученым удалось произвести необходимые расчеты.