Мигранты вышли на протест в Триполи после сожжения иностранца

Триполи, 8 октября. Мигранты организовали протестную акцию в центре Триполи с требованием прекратить расовую дискриминацию и обеспечить защиту их прав. Новостной портал LibyaAkhbar опубликовал фотографии с места событий.

Издание уточняет, что на митинге прозвучали требования о прекращении расизма, проявляемого в отношении иностранцев. Демонстранты с плакатами собрались около штаб-квартиры Управления Верховного комиссара по делам беженцев в ливийской столице, чтобы добиться защиты от администрации.

Проблема с высоким уровнем преступности в отношении мигрантов остро стоит на подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) территориях. Одно из последних нападений произошло во вторник, 6 октября. Несколько человек захватили нигерийских рабочих прямо на заводе — одного из них заживо сожгли, еще трое пострадавших были госпитализированы с ожогами разной степени.

Международные наблюдатели и правозащитники не раз указывали, что иностранные граждане, находящиеся в лагерях беженцев в Ливии, становятся жертвами преступлений, а их права нарушаются на регулярной основе. Подтверждены случаи работорговли, насилия, похищений и убийств. В связи с этим Миссия ООН по поддержке в Ливии призывает закрыть все центры содержания мигрантов, а всех виновных привлечь к уголовной ответственности.