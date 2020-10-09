Соловьев назвал Навального «заигравшимся гостем Меркель»

У блогера Алексея Навального, как у профессора Плейшнера, от воздуха свободы закружилась голова, и он начал позволять себе слишком многое, считают эксперты ФАН. По мнению телеведущего Владимира Соловьева, основатель признанного в РФ иноагентом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) является «заигравшимся гостем» канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер подал в суд на газету Bild, в интервью которой блогер Алексей Навальный назвал его «мальчиком на побегушках Путина». Блогер также заявил, что не сомневается в том, что Шредер «получает тайные платежи» от российских властей. Примечательно, что делая такие громкие заявления, блогер тут же признает, что доказательств «российского подкупа» экс-канцлера то у него нет.

Навальный ждет указаний

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в комментарии ФАН напомнил, что Навальный в России проиграл большое количество судов по делу о клевете, однако ему все это сходило и сходит с рук.

Телеведущий считает, что в Германии Навального ждет большое разочарование, потому что Шредер «давно, последовательно и очень успешно» отстаивает в судах свою честь и достоинство у тех, кто пытается клеветать на него.

«Что-то мне подсказывает, что и в этот раз Шредер будет идти до конца. Правосудие Германии не настолько избирательно, как у нас в России, где Навальному можно буквально все. Вот он сказал Bild, что Путин переводил Шредеру деньги, правда, у него нет доказательств этого факта. Что ж, Навальный привык к тому, что российские законы позволяют ему подобные высказывания, вот и расслабился. Видимо, блогер подумал, что, поскольку является гостем Ангелы Меркель, то он вне закона. Но он будет неприятно удивлен».

Кстати, немецкая блогосфера буквально кипит от негодования. Говоря о факте лечения блогера в элитной берлинской клинике «Шарите», пользователи соцсетей напоминают, что у обычных чиновников есть много вопросов к немецкому канцлеру. Например, за чей счет банкет, ведь тысячи больных немцев из-за дороговизны медицинских услуг годами не могут попасть к врачам? Или почему бюджет Германии должен нести такое бремя, как приехавший «отравленный» блогер из России?

Однако Владимир Соловьев уверен, что Навальный не станет для Германии такой же обузой, как, скажем, художник Петр Павленский для Франции. По мнению тележурналиста, блогер не так долго задержится в ФРГ, хотя и там уже успел стать некой помехой определенным политикам.

Немцы не понимают, во что они ввязались и с ужасом думают, зачем привезли пассажира этого самолета именно в клинику «Шарите»? Ну, прилетел бы в Швейцарию, Францию, еще куда-нибудь, говорит Соловьев, и тогда всем было бы проще. Но нет: судьба распорядилась по-другому. Или это не судьба, а чей-то план.

«Не думаю, что Навальный теперь будет озабочен тем, чтобы, как Павленский, прибить себе что-нибудь, скажем, к Бранденбургским воротам, — полагает Соловьев. — Это же не его стилистика. К тому же, зачем так позориться и ему самому и его кураторам? Навальный — «понятный мальчик», который согласовывает абсолютно все. Так что пока Мария Певчих не передаст ему какие-то указания, он не будет делать абсолютно ничего».

Bild совершила принципиальную ошибку

Не лишним будет напомнить, как в 2013 году блогер Алексей Навальный, находясь на сцене, установленной на Болотной площади Москвы, заявлял, что ощущает себя почти рок-звездой. Интересно, кем ощущает себя сегодня недавний пациент клиники «Шарите», раздавая направо и налево сомнительные интервью западным изданиям?

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин вспоминает эпизод из фильма «Семнадцать мгновений весны»: это похоже на то, как пьянящий воздух свободы вскружил голову профессору Плейшнеру. Видимо, находясь в Европе, в Германии, Навальный ощущает себя в полной эйфории, скорее всего, он еще «порадует» нас бездоказательными заявлениями, считает Сунгоркин.

«У Шредера есть много шансов выиграть это дело, — считает главред «Комсомолки». — Потому что в данном случае из газеты Bild должны были, как минимум, позвонить ему с тем, чтобы узнать его мнение. Как можно не позвонить такому крупному персонажу, который, на минуточку, был бывшим канцлером Германии, избранным народом?! Bild совершила принципиальную ошибку и, думаю, издание будет наказано».

Что касается бездоказательного заявления Навального, что якобы Путин давал Шредеру деньги, так это утверждение является очень хорошей характеристикой Навального, полагает Сунгоркин. В своих оценках блогер становится все более и более развязным.

Может ли стать Навальный такой же обузой для Германии, как Павленский для Франции? Конечно, такая перспектива есть, считает Сунгоркин, но немцы все понимают и постараются вскоре отправить блогера из своей страны, например, в США или обратно в Россию. Ведь если Навальный будет регулярно делать подобные заявления, это скомпрометирует не только Навального, но и тех, кто его так радушно принимает, подытожил Владимир Сунгоркин.

Напомним, что после окончания политической карьеры бывший канцлер Германии Герхард Шредер возглавил совет директоров компании-оператора проекта «Северный поток». С 2017 года Шредер является председателем совета директоров государственной российской энергетической компании «Роснефть».

О ситуации вокруг «отравления» Алексея Навального и о том, как она может отразиться в целом на отношения России и Германии, накануне высказался действующий глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он, в частности, заявил, что Европа должна быть единой в отношении России и что нельзя прекращать диалог из-за инцидента с Алексеем Навальным. По его словам, ситуация с блогером показала, что Европа «должна говорить четким языком, но мы также должны знать, что Россия нам нужна».