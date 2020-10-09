Каддафи предсказывал рукотворную пандемию еще в 2009 году

Пользователи социальных сетей выдвинули теорию, что покойный ливийский лидер Муаммар Каддафи предсказал пандемию COVID-19 еще в 2009 году.

«Предсказание» Каддафи

В Сети обсуждают выступление полковника на 64-й Генассамблее ООН. Пользователи публикуют цитату Каддафи, которая, по их мнению, является пророчеством о пандемии коронавируса:

«Они сами будут создавать вирусы и продавать вам противоядия. Потом будут делать вид, что им требуется время на поиск решения, тогда как оно уже будет у них».

Это заявление вызвало широкий резонанс. Одни комментаторы выдвигают теории, что именно за это и был убит Каддафи. Другие считают, что у политика «не хватило бы мозгов» предсказать будущее. Третьи жалеют, что лидер не успел сделать больше сенсационных заявлений.

Что говорил Каддафи?

Конечно, речь Каддафи никак не связана с пандемией 2020 года. Он не говорил о будущем, а критиковал ситуацию одиннадцатилетней давности. Более того, он не произносил фразу, которую сейчас активно распространяют в Сети.

В начале своего выступления политик сказал о гриппе H1N1, который более известен как «свиной». В 2009 году его называли фикцией, направленной на обогащение фармацевтических компаний. С подобной теорией согласился и экс-предводитель Ливии.

«Возможно, грипп H1N1 был вирусом, который создали под контролем лаборатории, а изначально он задумывался как военное оружие», — заявил Каддафи.

Далее ливийский полковник раскритиковал военную политику ООН и Совета Безопасности. Вспомнил историческую подоплеку отношений с Соединенными Штатами Америки и высказался о мигрантах из африканских стан. В блоке, посвященном сомалийским пиратам, Каддафи сравнил террористов с вирусами. Оба явления, по его мнению, служат для обогащения капиталистов.

«Решение не состоит в том, чтобы отправить больше военных кораблей для борьбы с сомалийцами. Это не решение. Мы неправильно относимся к явлениям пиратства и терроризма. Сегодня есть свиной грипп. Возможно, завтра будет рыбный грипп, потому что иногда мы производим вирусы, контролируя их. Это коммерческий бизнес», — произнес политик.

После этого Муаммар Каддафи поделился своим видением борьбы с вирусом.

«Капиталистические компании производят вирусы, чтобы создавать и продавать вакцины. Это очень постыдно и неэтично. Нельзя продавать вакцины и лекарства. В «Зеленой книге» я утверждаю, что лекарства не должны продаваться или подвергаться коммерциализации. Лекарства и прививки детям должны быть бесплатными. Но капиталистические компании производят вирусы и вакцины и хотят получать прибыль. Почему они не бесплатны? Мы должны раздавать их бесплатно, а не продавать»

Каддафи и COVID-19

Экс-лидер Ливии не предрек напрямую начало эпидемии коронавируса. Но предложенные им реформы помогли бы сегодня избежать разделения мира на «за» и «против».

Граждане отказываются соблюдать карантинные мероприятия: не носят медицинские маски, нарушают социальную дистанцию и самоизоляцию. Часть людей уверена, что болезни не существует и за пандемией стоит заговор компаний по производству масок, антисептиков и вакцин. Поэтому количество заболевших растет с каждым днем. Так, в Турции зафиксирована повторная вспышка COVID-19.

«Пророчество» Каддафи не предотвратило бы коронавирус, но, возможно, снизило количество зараженных. Вероятно , отношение граждан по всему миру к пандемии могло быть другим, не будь у COVID-19 капиталистического подтекста.

Напомним, что Муаммар Каддафи был последним легитимным правителем Ливии. В 2011 году он был жестоко убит боевиками, после чего в стране установились безвластие и диктатура экстремистских группировок. Граждане выходят на демонстрации из-за низкого уровня жизни и обилия иностранных наемников. Но правительство, состоящее из террористов, заинтересовано только в укреплении собственного влияния с помощью иностранной интервенции в регионе.

Террористическое «правительство» Ливии угрожает и другим странам. Так, в 2019 году были похищены российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Ученых удерживают в частной тюрьме Митига, которой руководит джихадист и лидер вооруженного бандформирования RADA Абд аль-Рауф Карра. Боевики отказываются вступать в диалог с РФ и возвращать граждан на родину.