МИД РФ прокомментировал реакцию Германии и Франции на инцидент с Навальным

Москва, 8 октября. Российская сторона сожалеет, что Германия и Франция используют угрозы и шантаж в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«К сожалению, вместо совместной работы по установлению истины, фактов произошедшего с российским гражданином, официальный Париж и Берлин предпочли придать делу политическую окраску, переключиться на угрозы и шантаж», — пояснила дипломат.

Она также напомнила, что за минувший месяц российская сторона направила Берлину три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, однако ответы на них не получены. Захарова подчеркнула, что Москва считает подобное поведение недопустимым и безответственным.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в ходе авиаперелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в аэропорту Омска, где блогер был госпитализирован в токсикологическое отделение городской больницы. Через несколько дней Навальный был доставлен в Берлин и помещен в клинику «Шарите». 24 августа медики из берлинской клиники заявили, что блогер якобы был «отравлен».

7 октября в СМИ появилась информация о том, что Германия и Франция планируют ввести против России санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным.