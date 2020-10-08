Михаил Тарасенко: Пиво нужно продавать в маленьких бутылках

В октябре на одном из заседаний Государственной Думы рассмотрят законопроект, ограничивающий продажу пива в пластиковой таре емкостью свыше 0,5 л. Мы, как авторы этого законопроекта, надеемся, что наш закон будет способствовать снижению потребления алкоголя в стране.

Опыт, которым располагает мир, показывает, что количество стран, в которых продается пиво в таких больших емкостях, весьма ограниченное. Именно этим объясняется наша законодательная инициатива.

Комитет Госдумы по здравоохранению и медицинские органы считают, что в последнее время в России выросло потребление пива — особенно среди молодежи. В то же время сочетание пива и пластика тоже пагубно, но эти темы я развивать не буду — мы в своем законопроекте на это упор не делаем.

Самое главное, что такая немаленькая емкость — 1,5 л — если она куплена, то она будет выпита. В других странах пиво в таких емкостях просто не продается. Большие емкости — это выгодно для пивоваренных компаний. Это меньшие трудозатраты и большие прибыли.

«Пивные боссы» могут придумать все, что угодно. Они могут утверждать, что транспортировка пива в бутылках объемом 1,5 л обходится дешевле — но это очень спорно. Кто-то говорит, что во всем мире не смотрят на затраты на транспортировку, а у нас акцентируют на этом внимание, а кто-то — что не такая уж большая разница между бутылкой объемом 0,5 л и 1,5 л, и что если возить бочками или цистернами, то затраты будут еще меньше. Но эти доводы — не убедительны. Так называемое «пивное лобби» делает все, чтобы наш закон не прошел.

Кстати, и заключение правительства на наш законопроект было отрицательным. Поэтому пока неизвестно, будет он принят или нет — нам придется побороться. Все зависит от того, как по этому вопросу определятся фракции в Государственной Думе. К слову, они еще не определились.

Кстати, ведь у нас в стране производством пива занимаются не только отечественные, но и иностранные компании. И очень многие из них выпускают пиво в пластиковых бутылках, потому что в России это можно.

Насколько я знаю, в мире есть только две страны, где выпускают этот пенный напиток в бутылках емкостью 1,5 л — это Китай и Россия. А Европе или Америке все по-другому. Я считаю, что и мы должны стремится к продаже пива в бутылках гораздо меньших объемов.