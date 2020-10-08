Дудя призвали привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков

Санкт-Петербург, 8 октября. Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамазаев призвал правоохранительные органы жестче реагировать на откровенную пропаганду наркотиков, которой занимаются популярные телеведущие и представители шоу-бизнеса. В качестве примера Хамазаев обратил внимание на популярного видеоблогера Юрия Дудя, заставка к видеосюжетам которого на наркоманском сленге означает призыв к употреблению наркотиков.

«К примеру, самый популярный наш видеоблогер Дудь. Все знают наркоманский сленг и понимают, что означает «Юрий будет дуть». Он может сказать, что это его фамилия, но в действительности это означает: я такой дерзкий, что могу спокойно шутить на тему наркотиков», — разъяснил член Общественной палаты РФ в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Наркомания и алкоголизм в российском шоу-бизнесе».

По словам эксперта, в среде российских шоуменов присутствует циничное и хладнокровное отношение к наркотикам и их жертвам.

«Мало того, что они наполовину все наркоманы, они, когда выходят на сцену в обдолбанном состоянии, не имеют сил признаться в этом. Никто из них не готов признаться: да, я наркоман, и пройти курс лечения, как это делают их коллеги в Америке, с которой они так любят брать пример», — негодует Султан Хамазаев.

Но скоро с такими забавами на сцене и в интернете будет покончено. По словам лидера «Трезвой России», в Госдуме рассматривается законопроект, по которому за шалости вроде призыва «чего-то там вдуть», можно будет оказаться на скамье подсудимых.