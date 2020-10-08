Дудя призвали привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков

Санкт-Петербург, 8 октября. Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамазаев призвал правоохранительные органы жестче реагировать на откровенную пропаганду наркотиков, которой занимаются популярные телеведущие и представители шоу-бизнеса. В качестве примера Хамазаев обратил внимание на популярного видеоблогера Юрия Дудя, заставка к видеосюжетам которого на наркоманском сленге означает призыв к употреблению наркотиков.
«К примеру, самый популярный наш видеоблогер Дудь. Все знают наркоманский сленг и понимают, что означает «Юрий будет дуть». Он может сказать, что это его фамилия, но в действительности это означает: я такой дерзкий, что могу спокойно шутить на тему наркотиков», — разъяснил член Общественной палаты РФ в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Наркомания и алкоголизм в российском шоу-бизнесе».
По словам эксперта, в среде российских шоуменов присутствует циничное и хладнокровное отношение к наркотикам и их жертвам.
«Мало того, что они наполовину все наркоманы, они, когда выходят на сцену в обдолбанном состоянии, не имеют сил признаться в этом. Никто из них не готов признаться: да, я наркоман, и пройти курс лечения, как это делают их коллеги в Америке, с которой они так любят брать пример», — негодует Султан Хамазаев.
Но скоро с такими забавами на сцене и в интернете будет покончено. По словам лидера «Трезвой России», в Госдуме рассматривается законопроект, по которому за шалости вроде призыва «чего-то там вдуть», можно будет оказаться на скамье подсудимых.
«Мы добились того, чтобы в законопроекте, который лежит в Государственной думе, была предусмотрена уголовная ответственность за склонение к потреблению, рекламу и распространение наркотиков через Интернет. К сожалению, современная торговля наркотиками на 70% идет через онлайн-пространство. Здесь правоохранительные органы, прокуратура и ФСБ должны научиться работать оперативно с точки зрения новых угроз. Мы добились, чтобы в структуре МВД появилась, как мы ее называем, киберполиция, они называют это Отдел по борьбе с распространением наркотиков через Интернет», — рассказал Султан Хамазаев.