МИД РФ назвал вмешательством заявления Запада по делу Дмитриева

Москва, 8 октября. Заявления Парижа, Берлина, а также некоторых других западных партнеров по делу историка и главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева считаются вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем германо-французский демарш как акт вмешательства во внутренние дела РФ и попытку поставить под сомнение решение независимых российских судебных инстанций. Хотели бы также указать на необоснованность подачи Берлином и Парижем приговора Дмитриева исключительно через призму его прежней правозащитной деятельности», — подчеркнула Захарова.

Дипломат подчеркнула, что заслуги в исследовании исторического массива истории России не ставятся под сомнение.

«В связи с этим мы рассматриваем призывы представителей Берлина и Парижа освободить обвиненного в педофилии Дмитриева как аморальные и безнравственные», — продолжила Захарова.

Дипломат отметила, что подобные замечания со стороны всех стран строго фиксируются. В связи с их недопустимостью для России в ближайшее время в Министерство иностранных дел будут приглашены представители посольств этих стран, а также отправлены приглашения послам государств, высказывающих неуместные тезисы.

Напомним, что историк Юрий Дмитриев был осужден по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, части 3, 4 статьи 132 УК РФ в 2018 году. Недавно приговор историка был изменен — срок лишения свободы был увеличен с 3,5 до 13 лет.

Есть мнение, что срок заключения Дмитриева был увеличен из-за освещения историком репрессий и критики Сталина. Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев назвал тех, кто пытается найти в поступках в рамках педофилии политический подтекст, «аморальными и мерзкими».