Донбасс сегодня: ВСУ стягивают танки, «Правый сектор» отправляет боевиков в Карабах

Донбасс, 8 октября. Украинские войска размещают танки и боевые машины вблизи линии разграничения. В десантных частях ВСУ вспышка коронавируса. Украинские радикалы агитируют боевиков для войны на стороне Азербайджана. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Донецкая Народная Республика дважды за сутки обстреляна Вооруженными силами Украины, сообщает оборонное ведомство ДНР. Огонь киевские силовики вели из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов.

Кроме того, как сообщает Народная милиция республики, украинские войска продолжают наращивать силы в зоне Операции объединенных сил. Со ссылкой на данные мониторинга ОБСЕ дончане сообщают о размещении в районах Новобахмутовки и Майорска бронетранспортеров и боевой разведывательно-дозорной машины украинской армии.

Защитники Луганской Народной Республики также сообщают о стягивании украинской техники к линии разграничения. Народной милицией ЛНР отмечено нахождение зенитно-ракетных комплексов «Оса» в Райгородке Луганской области, двух танков в районе поселка Спорное и нескольких боевых машин ВСУ в селе Катериновка.

Украинские десантники не хотят в зону ООС

Панические настроения в связи с отправкой в зону конфликта нарастают в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде украинской армии, сообщают в Народной милиции ЛНР. Ситуацию в данном соединении усугубляет низкая укомплектованность личным составом (56%).

Командование десантно-штурмовых войск украинской армии пытается доукомплектовать бригаду за счет других десантных подразделений, в том числе за счет личного состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, которую должна сменить 80-я.

Для этих целей командование ДШВ ВСУ приказало командиру 25-й бригады подготовить списки военнослужащих, имеющих дисциплинарные взыскания. Он должен принудить подписать солдат новые контракты и остаться в зоне ООС.

В украинской бригаде вспышка коронавируса

Ротацию двух отдельных десантных частей в зоне конфликта осложняет и вспышка коронавируса в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. У некоторых прибывших солдат обнаружен COVID-19, в связи с этим командование отправляет на карантин целые подразделения 25-й бригады.

Ротация десантных частей может быть отложена на неопределенное время. Это чревато новыми бунтами в бригаде. Ранее разведка луганчан сообщала о проблемах с продовольственным и вещевым обеспечением противника. Это множество раз приводило к протестам.

Националисты готовят боевые отряды для отправки в Карабах

Украина поставляет в зону конфликта не только высокотехнологичное противотанковое оружие, управляемые ракеты и боевые машины пехоты, но и боевиков националистических организаций «Национальный корпус» и «Правый сектор»1 (запрещены в России), сообщает управление Народной милиции ДНР.

Ранее дончане со ссылкой на разведданные сообщали о поставках Киевом Азербайджану 14 БМП и партии противотанковых комплексов «Стугна-П» в комплекте с управляемыми ракетами. В Донецке рассказывают о подготовке радикальными организациями своих боевиков для отправки в зону карабахского конфликта. Националисты будут принимать участие в войне на стороне Азербайджана, сообщают в ДНР.

На данный момент в перечисленных националистических организациях проводится активная агитация среди ее участников. Довольствие и денежное содержание украинцам обещают довольно внушительное по местным меркам — от трех тысяч долларов США за месяц пребывания в зоне конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.