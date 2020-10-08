Минздрав рекомендовал россиянам провести ближайшие выходные дома

Москва, 8 октября. Минздрав России рекомендует россиянам из-за распространения коронавирусной инфекции провести предстоящие выходные дома — отказаться от посещения мест скопления людей, в том числе общественного транспорта. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в ряде регионов наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — сказал помощник главы Минздрава РФ журналистам.

Кузнецов напомнил, что соблюдение профилактических мер, в частности социальной дистанции и правил гигиены, является эффективным способом предотвращения инфицирования.

«Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших», — подытожил он.

Заболеваемость коронавирусом вновь увеличилась в России с началом осени. Аналогичная тенденция отмечается и во всем мире. Эксперты подчеркивают, что это ожидаемый процесс, поскольку активное распространение инфекций характерно в данное время года.

Ранее в четверг главный санитарный врач РФ Анна Попова заявила, что действующие в государстве меры профилактики COVID-19 эффективны, и если их соблюдать, можно избежать введения новых ограничений.

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 11 493 новых случая коронавируса, сообщает «МИР 24». Более 3300 из них — в Москве.