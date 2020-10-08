В Минобороны заявили о локализации пожара на рязанском арсенале

Москва, 8 октября. Пожар на арсенале в Рязанской области локализован. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — сказал журналистам замглавы Минобороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков, возглавивший оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По его словам, главной задачей ликвидации ЧС в четверг являлось обеспечение максимальной проливки технической территории склада и прилегающих к ней участков местности. Для этого были организованы вылеты авиации для тушения, в которых задействовались самолет Ил-76 и вертолеты Ми-8 и Ми-26.

В пятницу, как уточнил Булгаков, предстоит «максимальный пролив всего арсенала и его периметра». Это позволит полностью удостовериться в завершении данных мероприятий.

Всего с утра четверга для тушения огня авиация ВКС совершила 12 вылетов на Ил-76, 118 вылетов на Ми-8 и 9 вылетов на Ми-26. На очаги возгорания в районе ЧС было сброшено более 1200 тонн воды.

«МИР 24» сообщал, что ликвидировать пламя днем было непросто из-за сильного порывистого ветра. В зоне ЧС работали около 800 человек и почти 200 единиц техники.

Пожар в Скопинском районе Рязанской области начался после серии взрывов. Они прогремели 7 октября на территории бывших воинских складов. Сообщалось, что огонь на площадку хранения боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы. Из 14 населенных пунктов региона эвакуировали более 1,6 тысячи человек. Телеканал «360» информировал, что военная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.