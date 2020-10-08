Дана Борисова обвинила Анастасию Волочкову в неблагодарности

Санкт-Петербург, 8 октября. Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала недавний конфликт с Анастасией Волочковой. Ситуацию обсудили на пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Наркомания и алкоголизм в российском шоу-бизнесе».

«Анастасия отозвала свои претензии. Как раз мы говорим о том, что представители шоу-бизнеса пропагандируют нетрезвый образ, Анастасия как раз-таки это делает. Подтверждение тому — последние видео, которые появились в Интернете», — заявила Дана Борисова.

Телеведущая рассказала подробно о судебном процессе.

«У нас с ней было четыре судебных заседания. Анастасия подала на меня в суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации после некоторых моих высказываний. Высказывание были на тему того, что она находится в проблеме, что ей надо помогать, и надо ее лечить.



Но специалисты подтвердят, что у алкоголика очень сильное отрицание. Поэтому Анастасия до последнего отрицает свою болезнь. Она отозвала иск после трех заседаний и свежих видео, на которых она зажигает с Джигурдой, где пошлость на пошлости. Тут она, видимо, поняла, что отрицать бессмысленно. Я считаю это полной нашей победой — меня и моего адвоката», — сообщила Дана Борисова.

Борисова объяснила причину своей уверенной победы в судебном процессе.

«Я не боялась, что могу проиграть. Мы с моим адвокатом Алексеем Степановым обсудили мою позицию. Она была единственной и верной. Я называла Анастасию Волочкову алкоголичкой на программе НТВ. Алексей мне объяснил, что я являюсь экспертом в данной области, так как я — автор художественной книги об этой проблеме. То, что я назвала так Анастасию – это мое оценочное суждение, на которое я имею полное право по закону. Поэтому я была совершенно уверена в собственной правоте», — заявила Борисова.

По словам телеведущей, подобные взаимоотношение с Волочковой тянутся довольно давно.