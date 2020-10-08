Депутат Марченко: Есть мнение, что рэперов финансируют наркоторговцы

Санкт-Петербург, 8 октября. Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко предлагает ужесточить антинаркотическое законодательство в части пропаганды, чтобы закрыть наркоторговцам возможность рекламировать наркотики через музыкантов и звезд шоу-бизнеса.

«Есть такая точка зрения, что рэперов финансируют наркоторговцы. Я имею в виду фестивали рэперов, их большие концерты. Это касается и других направлений в музыке, где наркобизнес дает деньги на проведение фестивалей. И делают это они в целях пропаганды наркотиков. Вспомним, как 1990-е годы производители экстази активно продвигали музыку рэйва», — заявил Евгений Марченко в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Наркомания и алкоголизм в российском шоу-бизнесе».

По словам депутата, тот образ жизни, который моделируют музыканты на сцене и в своих клипах, создает ореол привлекательности для молодежи, и молодые люди инстинктивно начинают ему подражать, не задумываясь о последствиях.

«Рэп всегда был связан с криминалом и наркотиками, для молодежи это музыка протеста, но они не думают, что губят свою жизнь», — отметил Евгений Марченко.

Депутат считает, что общество и правоохранительные органы должны иметь более четкие критерии, с помощью которых можно было бы ограничить неприкрытую рекламу наркотиков музыкальными коллективами как со сцены, так и в Интернете.

«Необходимо внести изменения в уголовный кодекс. Я считаю, за любую пропаганду наркотиков в Интернете или со сцены, когда музыкант начинает рассказывать, как это прекрасно — потреблять наркотики, за это нужно привлекать к уголовной ответственности и сажать в тюрьму. В начале этого года мы рассматривали законопроект об ответственности за рекламу наркотиков в Интернете. Ведь дошло уже до того, что на некоторых сайтах в открытую пишется, какие наркотики за сколько можно приобрести. Такой же законопроект необходимо принять за пропаганду наркотиков», — уверен российский политик.

По его мнению, карать за пропаганду наркотиков необходимо так же сурово, как и за их распространение.