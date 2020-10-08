Трамп объяснил, как ему удалось быстро справиться с коронавирусом

Вашингтон, 8 октября. Президент США Дональд Трамп рассказал, как ему удалось быстро вылечиться от коронавируса, передает РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что к настоящему моменту он полностью выздоровел и прекратил принимать лекарства.

«Не думаю, что я заразен. Я больше не принимаю лекарства. Я почти ничего не принимал. Я думаю, что уже закончил практически все», — пояснил Трамп.

Президент США выразил уверенность, что ему удалось быстро справиться с инфекцией благодаря своему исключительному здоровью. При этом глава Белого дома подчеркнул, что мог бы победить коронавирус без лекарственных средств, на приеме которых настаивали медики.

«Я вернулся, потому что я идеальный физически экземпляр, и я невероятно молод», — добавил Трамп.

1 октября стало известно, что у Дональда Трампа и его жены Меланьи диагностирован коронавирус. Позднее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния главы Белого дома. Американский лидер был госпитализирован, у него наблюдался кашель и высокая температура.

6 октября Трамп был выписан из Военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, после чего записал видеообращение к нации, в котором призвал американцев не бояться коронавируса.