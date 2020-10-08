Вице-президентские дебаты в США: коронавирус, налоги и муха на голове Пенса

На фоне яркой словесной мясорубки, которую устроили на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден, прошедшие 7 октября дебаты кандидатов на пост вице-президента США смотрелись довольно тускло и постно. Впрочем, многие западные эксперты посчитали демонстративную вежливость в ходе общения действующего вице-президента США Майка Пенса с кандидатом на вице-президентский пост Камалой Харрис признаком хорошего тона и возвратом к традиционному формату дебатов.

Подробнее — в статье, посвященной названным историческими дебатам Пенса и Харрис, опубликованной 8 октября в Usa Today.

Президентские выборы в США: коронавирус — главная тема

Ожидаемо основной темой полемики стал коронавирус и методы борьбы с ним. Харрис всячески подчеркивала, что именно администрация Трампа ответственна за смерть более 210 тысяч американцев, которые по официальным данным скончались от COVID-19.

«Американский народ стал свидетелем величайшего провала президентской администрации за всю историю нашей страны», — так Харрис охарактеризовала результаты политики правительства США по защите американцев от коронавируса.

Вице-президент Пенс парировал, что действия Трампа, в частности своевременное закрытие границ и запрет на авиасообщение с Китаем, спасли огромное количество жизней простых американцев.

Забавно, что CNN, The New York Times и прочие либеральные СМИ сделали главным предметом обсуждения муху, которая каким-то образом проникла в студию, где проводилось политическое мероприятие, и две минуты просидела на волосах Пенса.

Кроме того, ряд изданий отметили, что глаза у вице-президента были красными, что является одним из характерных симптомов заболевания коронавирусом (как и обычного переутомления).

Президентские выборы 2020: теледебаты кандидатов в вице-президенты

Во многом такая сосредоточенность американских медиа на мелких несущественных деталях отвлекает от главного. По сути, западная пресса, обслуживающая интересы демократов, не нашла никаких серьезных претензий к выступлению Пенса и его манере ведения дискуссии. При этом консервативные СМИ и даже ряд либеральных комментаторов отметили слабую подготовленность Харрис, ее уклончивость и непоследовательность при ответах на прямые вопросы. Сенатор от Калифорнии, например, не стала отвечать, собирается ли Демократическая партия расширить состав Верховного суда при победе на выборах. Эта мера обсуждается давно, но, согласно опросам, значительная часть американского общества выступает резко против подобного нововведения, которое потенциально изменит баланс сил в главном судебном органе страны.

Харрис также отказалась называть Китай противником США, на что ключевой упор в своих выступлениях сделал Пенс. Впрочем, на один важный вопрос Харрис все же пришлось дать полноценный и четкий ответ. Сенатор заявила, что в случае победы Байдена налоги обязательно будут повышены, а налоговая политика Трампа подвергнется полному пересмотру.

Это четкий сигнал американскому среднему классу: появление Байдена в Белом доме означает сокращение семейных бюджетов и в лучшем случае возвращение налоговых поборов времен 44-го президента США Барака Обамы. Средний американец хорошо умеет считать, поэтому неожиданное признание Харрис может склонить весы народного доверия в пользу Трампа.

Общественные протесты, как фактор нестабильности

Еще одной существенной темой дебатов стали непрекращающиеся с мая этого года общественные протесты в США. Здесь позиции участников дискуссии разошлись наиболее кардинально. Если Харрис заявила, что считает себя частью мирных гражданских выступлений против полицейского произвола, то Пенс решительно осудил всех, кто, прикрываясь антирасистскими лозунгами, грабит магазины, громит витрины и творит беспредел на улицах американских городов. Вице-президент также недвусмысленно выразил свою поддержку американским правоохранительным органам.

Интересно, что Харрис, которая долгое время занимала высокие прокурорские должности в Сан-Франциско и Калифорнии, подвергается нападкам как со стороны ультралевых антирасистских групп за неоправданную жесткость приговоров черным правонарушителям, так и со стороны правых активистов, которые клеймят ее за политическое лицемерие и отказ от принципа «закон превыше всего».

Выборы президента США: вице-президенты в качестве дублеров

Общественное внимание к дебатам кандидатов на вице-президентский пост в 2020 году повышенное. Во-первых, это связано с тем, что 77-летний Джо Байден не отличается крепким здоровьем, часто заговаривается и допускает речевые неточности, характерные для начальной фазы старческого слабоумия. Строго говоря, мало кто в Америке верит, что Байден, в случае избрания президентом, досидит свой срок до конца.

Иными словами, многие сторонники демократов воспринимают сенатора Харрис как возможного будущего президента США. Поэтому либеральные медиа и многочисленные имиджмейкеры делают все возможное, чтобы Харрис понравилась либерально настроенной публике.

Во-вторых, республиканцы внимательнее, чем в 2016 году, присматриваются к личности Пенса, который в 2024 году может стать одним из наиболее вероятных преемников Дональда Трампа. Накаленная общественная обстановка не позволяет твердо назвать победителя дебатов на пост вице-президента США, поэтому их итог предсказуем: демократы считают, что победила Харрис, республиканцы уверены в триумфе Пенса.