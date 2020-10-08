Захарова отреагировала на доклады США о «вмешательстве» России в выборы

Москва, 8 октября. Серьезные люди не могут писать вещи, подобные докладам США о якобы имеющем место быть «вмешательстве» России в выборы. На заявления из Вашингтона отреагировала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трансляцию пресс-служба ведомства ведет в Twitter.

В конце сентября в палату представителей Конгресса США внесли очередной законопроект о предотвращении иностранного вмешательства в американские выборы.

Захарова отметила, что авторы «очередного шедевра» хотят ввести против России жесткие экономические санкции, в том числе ограничения против компаний топливно-энергетического сектора.

«Вы хотите сохранить и защитить свою электоральную систему от внешнего вмешательства, или вы хотите придумать повод для очередного ограничения деятельности России на целом ряде направлений, которые не связаны с вашими выборами, но вы активно увязываете две эти темы?» — обратилась дипломат к США.

Голословные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес России звучат со стороны Запада на постоянной основе. В последнее время нападки участились — через месяц американцы выберут нового президента. Еще после прошлого голосования, которое прошло в 2016 году, в США стали расследовать мнимое «вмешательство» РФ в электоральный процесс.

Однако спецпрокурору Роберту Мюллеру так и не удалось найти никаких доказательств связи Москвы с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. Его почти двухлетняя работа окончилась полным провалом и уходом в отставку.