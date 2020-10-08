Елизово, 8 октября. На Камчатке замдиректора школы изнасиловал третьеклассницу в День учителя. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

На Камчатке в Елизовском районе задержан 44-летней заместитель директора одной из сельских школ — он подозревается в сексуальном насилии над третьеклассницей.

«Преступление было совершено 5 октября — в День учителя. Когда девятилетняя девочка осталась в кабинете одна, педагог надругался над ней. Испуганная школьница рассказала о случившемся матери, а та в свою очередь обратилась в полицию», — сообщили в ведомстве.

В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». На сегодняшний день подозреваемый мужчина находится в СИЗО.

«В ходе следствия будет проведена судебная экспертиза с целью установления наличия у мужчины сексуального расстройства в виде педофилии», — добавили в СК.

Кроме того, правоохранители намерены выяснить, причастен ли подозреваемый к другим похожим преступлениям.

Ранее ФАН писал, что к следователям Ленобласти обратилась местная жительница. Она рассказала, что с марта 2019 года по июнь 2020 года неизвестный мужчина через соцсети и мессенджеры развращал ее малолетнюю дочь.