Военкор Юрий Котенок тяжело ранен при обстреле Шуши

Степанакерт, 8 октября. Российский военный корреспондент Юрий Котенок тяжело пострадал при обстреле города Шуши в Карабахе. Информация об этом появилась в Telegram-канале журналиста.

Данные о ранении военкора также подтвердил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Российский журналист, работающий у церкви Святого Христа Всеспасителя в Шуши, которая была обстреляна сегодня, получил ранения при повторном ударе Вооруженных сил Азербайджана по храму», — подчеркнул он.

Долгие годы Юрий Котенок являлся одним из постоянных авторов Федерального агентства новостей.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. ВС Азербайджана начали наступление в направлении НКР. По информации МИД Армении, армия Азербайджана наносит удары по населенным пунктам, в том числе и столице республики Степанакерт.

В настоящее время в Армении, Азербайджане и Нагорно-Карабахской Республике введено военное положение.

Россия, Франция и США призывают стороны сесть за стол переговоров и прекратить боестолкновения. Турция в свою очередь заявила, что будет оказывать Баку любую поддержку. Действия Анкары резко осудили в Госдуме. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предупредил, что локальный конфликт в регионе усилиями Турции может перерасти в полномасштабную войну в Закавказье.