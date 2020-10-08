СБУ потребовала от Google и Apple запретить «ВКонтакте» на Украине



Киев, 8 октября. Служба безопасности Украины (СБУ) попросила американские IT-корпорации Google и Apple убрать из Play Market и App Store российские приложения «ВКонтакте» и «Одноклассники», пишет «Укрифнорм».

В ведомстве указали на то, что эти компании в обход запретов помогают украинским пользователям обходить блокировку без использования дополнительного программного обеспечения, в частности, через приложения смартфонов.

Официальный представитель СБУ Елена Гитлянская сообщила местным СМИ, что еще одно обращение было также направлено в МИД Украины, чтобы министерство сообщило Apple и Google о необходимости привести свою деятельность «в соответствие с требованиями украинского законодательства».

Напомним, российские сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портал Mail.ru, а также несколько телеканалов и радиостанций запрещены на Украине с мая 2017 года. 12 сентября этого года пресс-служба «ВКонтакте» опубликовала сообщение, что украинские юзеры смогут обходить блокировку с помощью нескольких новых обновлений.

2 октября стало известно, что киевские власти в ближайшие полгода планируют разработать новую стратегию информационной безопасности, в рамках которой появится система учета пользователей «ВКонтакте» на Украине.

По мнению украинского политолога, кандидата политических наук Алексея Якубина, запрет соцсетей и сайтов продуцирует в обществе «культ лицемерия».