Оператор СП-2 не стал комментировать штраф Польши и напомнил о цели проекта

Москва, 8 октября. Nord Stream 2 AG — оператор «Северного потока — 2» — не комментирует решение Польши о штрафе в связи со строительством газопровода, но заявляет, что проект способствует повышению конкуренции на рынке Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не комментируем решение польского антимонопольного ведомства, касающееся акционера и финансовых инвесторов проекта «Северный поток — 2», — заявили журналистам в компании.

Там подчеркнули, что газопровод создается с целью укрепления надежности газовых поставок для всего энергорынка ЕС и будет способствовать развитию более ликвидного, взаимосвязанного и конкурентного газового рынка в Европе.

В среду польский антимонопольный регулятор UOKiK объявил, что оштрафовал «Газпром» почти на 7,6 млрд долларов из-за «Северного потока — 2», а также европейских партнеров проекта. В UOKiK отметили, что последние обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода. В «Газпроме» заявили, что не согласны со штрафом и намерены обжаловать решение о взыскании.

Депутат Госдумы Александр Шерин выразил мнение, что Польша, атакуя российскую компанию, выслуживается перед США. По его мнению, России нужно более жестко и последовательно реагировать на подобные действия.