Apple требует заблокировать три Telegram-канала в Белоруссии

Москва, 8 октября. Американская корпорация Apple потребовала заблокировать три Telegram-канала в Белоруссии. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, Apple просит заблокировать каналы, которые публикуют личные данные белорусских правоохранителей.

«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — пояснил Дуров.

Он также добавил, что хотел бы не блокировать белорусские Telegram-каналы, однако требования Apple не предлагают выбора. Дуров отметил, что эти каналы будут заблокированы в приложении для устройств iOS, однако останутся доступными на других платформах.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Александра Лукашенко. После завершения голосования в Белоруссии начались несанкционированные протестные акции оппозиции.

Позднее оппозиция начала публиковать личные данные белорусских правоохранителей. При этом власти Белоруссии неоднократно заявляли, что Telegram является основной площадкой для планирования протестных акций.