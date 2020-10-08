Экс-продюсер «Дома-2» обвинила Ксению Собчак в своем разводе

Москва, 8 октября. Алексей Михайловский, бывший муж экс-продюсера реалити-шоу «Дом-2» Василины Михайловской, изменял своей жене с Ксений Собчак. Об этом спустя годы заявила сама Михайловская в своем Instagram.

Она уверена, что именно ее бывший муж смог превратить Ксению из светской тусовщицы и дочери политика в самостоятельную единицу. Она утверждает, что Михайловский изменял ей с Собчак еще в то время, когда она была участницей шоу.

Вспомнить о давних событиях экс-супругу продюсера «Дом-2» заставил просмотр нового интервью Собчак «Осторожно, Собчак!» с певицей Наташей Королевой и ее супругом Сергеем Глушко.

«Когда-то именно интервьюерша этой записи вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда ее и не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам. А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно стряхивая с бревна напарницу», — обличила Собчак Михайловская.

Она также отметила, что даже после развода наблюдала жизненную тактику дочери бывшего мэра Санкт-Петербурга. По словам продюсера, в любом месте и в любой ситуации ведущая всегда «захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца».

После просмотра беседы Собчак с Королевой и Тарзаном Михайловская осудила Глушко за измены. Продюсер считает, что певица теряет «свою последнюю блестящую чешую», защищая неверного супруга перед лицом общественности. Самым унизительным в этой ситуации Михайловская считает то, что как и в случае ее развода, глубоко личные события становятся достоянием публики.

Ксения Собчак в своем шоу пыталась втянуть в скандал с изменой Глушко и бывшего мужа Королевой Игоря Николаева, провоцируя его на комментарии. Но исполнитель отказался высказываться на эту тему.