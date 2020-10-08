Захарова: РФ запросит у ФРГ полный отчет ОЗХО по взятым у Навального пробам

Москва, 8 октября. Россия запросит у коллег из ФРГ полный отчет технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по результатам исследования биопроб, взятых у блогера Алексея Навального. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трансляцию пресс-служба ведомства ведет в Twitter.

«Разумеется, мы запросим у немецкой стороны имеющийся в ее распоряжении полный отчет техсекретариата ОЗХО», — сказала дипломат.

Эксперты ОЗХО ранее объявили, что провели анализ биомедицинских образцов Навального, которые якобы показали «наличие отравляющих веществ». В МИД РФ назвали публикацию отчета спектаклем. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ОЗХО предоставила некую информацию Германии, а России пока так и не дала ответ.

Тем временем у МВД России возникает все больше вопросов к Марии Певчих, которая сопровождала Навального в злополучной поездке по Сибири. В расследовании издания «Правда.ру» она фигурирует в качестве потенциальной отравительницы блогера. Ее отец имеет отношение не только к химии, но и к вирусологии, и к биоинженерии.