Григорьев-Апполонов рассказал, как все «Иванушки» пили после смерти Сорина

Москва, 8 октября. Солист популярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что после смерти своего коллеги Игоря Сорина «все ребята пили». Об этом он рассказал журналисту Борису Корчевникову в шоу «Судьба человека».

На публике певец всегда веселый, энергичный и с улыбкой на лице. Ему всегда удавалось скрывать свою боль от остальных. Но смерть друга Игоря Сорина и уход из жизни отца сильно подкосил Григорьева-Апполонова.

«Очень тяжелый год был, и я стал пить. Пил не только я, но и все «Иванушки», — признался 50-летний музыкант.

При этом алкоголь не мешал концертной деятельности артистов. Как молодежь, после бессонной ночи со спиртным, на утро они были свежими как «огурчики». После гастролей снова садились в поезд и пили.

Пагубная привычка настолько захватила «рыжего Иванушку», что он уже не смог без алкоголя. На помощь ему пришла Мария Лопатова. Девушка помогла артисту выкарабкаться и стала его самой большой любовью.

Лопатова ждала ребенка от Григорьева-Апполонова, но у нее случился выкидыш. После этого отношения сошли на нет, и пара рассталась.

Напомним, что Игорь Сорин выпал из окна в 1998 году. На его место пришел музыкант Олег Яковлев, который ушел из жизни в 2019 году. После второй смерти в коллективе поклонники считают, что место Сорина занимать нельзя.

Однако в состав группы вошел певец Кирилл Туриченко, которому 37 лет. Он считается самым молодым участником «Иванушек».