Журналисты из РФ пострадали при обстреле храма в Карабахе

Ереван, 8 октябрь. ВС Азербайджана нанесли новый удар по по собору святого Христа Всеспасителя в Нагорном Карабахе, среди пострадавших — и российские журналисты, сообщает «Sputnik Армения».

Известно, что есть пострадавшие. Удар по храму стал уже вторым за сутки.

«Удар был нанесен по тому же месту, что и днем. К сожалению, есть пострадавшие. Среди них — российские журналисты», — сообщил корреспондент.

Позже из сообщения представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна на его странице в Facebook стало известно, что один из раненых журналистов уже госпитализирован.

Во время первого удара по собору внутри находились дети. Обошлось без пострадавших со стороны мирного населения, но дети были сильно напуганы. Само здание собора сильно повреждено в результате обстрела.

Ранее в четверг стало известно, что за время обострения ситуации в НКР погибли 350 военнослужащих республики, 30 из них — за один день в результате обстрелов ВС Азербайджана. В последнем, в свою очередь, 8 октября сообщили о 31 умершем мирном жителе и 154 раненых.

Российская сторона неоднократно подчеркивала необходимость прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом говорили, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент страны Владимир Путин. Глава России вместе с коллегами из Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом 1 октября принял соответствующее заявление по ситуации в республике.