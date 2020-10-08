Переболевший коронавирусом Киркоров захотел на нудистский пляж

Симферополь, 8 октября. Известный певец Филипп Киркоров, приехавший в Крым на песенный конкурс «Детская Новая волна», признался, что переболел коронавирусом и хочет посетить нудистский пляж, передает KP.Ru.

«Детская Новая волна» уже на протяжении 11 лет традиционно проводится в знаменитом детском лагере «Артек». Киркоров, поучаствовавший в мероприятии в качестве члена жюри, был в зале максимально серьезен. Однако за кулисами в беседе с журналистами расслабился и дал волю эмоциям.

У «короля российской эстрады» поинтересовались, в каком уголке Крыма ему хотелось бы побывать.

«А где тут нудистский пляж? — со смехом отреагировал певец. — Уже всем занимался, а вот на личную жизнь времени нет. Сейчас, конечно, уже вряд ли пойду — это раньше было что показать… Хотя и сейчас есть!»

Киркоров подчеркнул, что один бы в такое место никогда не отправился.

«Никогда один не хожу, не люблю моноспектакли! Мне нравится экшн, кто в теме, тот поймет», — добавил он.

Кроме того, исполнитель рассказал, что переболел COVID-19 без симптомов.

«У меня нашли антитела. Значит, переболел незаметно», — указал он.

Артиста ранее раскритиковали за наряд, в котором он появился на вручении премии «Человек года» журнала GQ. Певец выбрал короткий пиджак и белые штаны со свисающей до колен ширинкой. Образ артиста дополняли модная сумочка и очки. Далеко не все фанаты пришли в восторг от внешнего вида Киркорова и поинтересовались, не ушел ли его стилист «в запой».