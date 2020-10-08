Мильчин о «Нобеле» Луизе Глюк: Не могу сказать, что это неожиданно

Литературный критик Константин Мильчин высоко отозвался об американской поэтессе Луизе Глюк, получившей в 2020 году Нобелевскую премию по литературе. По словам литературоведа, неожиданным это решение выглядит только на первый взгляд.

«Нобелевская премия по литературе 2020 года присуждена американской поэтессе Луизе Глюк «за безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным», — гласит запись в официальном Twitter Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

ФАН обратился к нескольким литературным критикам с просьбой прокомментировать присуждение «Нобеля» 77-летней поэтессе из США, но большинство отказалось от комментариев, сославшись на неожиданность этого решения, поскольку Луиза Глюк в числе фаворитов не значилась.

«Расклады букмекеров не меняются: Мариз Конде, Людмила Улицкая, Харуки Мураками», — написал у себя в Facebook за два часа до объявления решения Нобелевского комитета литературный обозреватель, критик, журналист, бывший главный редактор издания «Горький», шеф-редактор storytel Константин Мильчин, который первым выложил у себя в социальных сетях букмекерский расклад по премии.

В беседе с Федеральным агентством новостей Мильчин отметил, что, хотя многие сочли решение Нобелевского комитета неожиданным, награда Луизой Глюк вполне заслужена.

«Это одна из самых известных и премированных американских поэтесс, — говорит Мильчин. — Она входила в топ-30 букмекерских ожиданий. Причем и до этого года тоже входила. Если отойти от позиции, что Нобелевскую премию должны дать «мне», не лично мне, Константину Аркадьевичу Мильчину, а некому абстрактному наблюдателю, то, наверно, нужно признать, что были причины, по которым букмекеры считали, что Луиза Глюк входит в число 30 претендентов. Поэтому сказать, что это неожиданно, я не могу».

По словам литературного критика, «неожиданность» в этом решении видят те, кто судит о современной литературе поверхностно.

«Еще раз: это неожиданно, потому что вы (не конкретно вы — журналист ФАН, а абстрактно «вы») не интересуетесь американкой поэзией. А чем вы вообще интересуетесь?» — спросил Мильчин.

В ответ на реплику корреспондент ФАН сказал, что «мы» слышали про шансы на премию российской писательницы Людмилы Улицкой.

«От кого вы слышали? От букмекеров. Приведу пример. Есть, скажем, чемпионат мира по футболу. Там 32 команды, в каждой команде — 11 мужиков. И мы можем говорить, что победит одна из этих 32-х команд. А в финал выйдут две команды — выиграет или Бразилия, или Германия. Так вот, для Нобелевской премии такого нет. Нет шорт-листа. Букмекерские расклады люди брали из моего Facebook, поскольку я их выложил первым. Да, есть букмекерские расклады, которые (мы на самом деле не знаем до конца, как) предполагают, что есть некий список людей, и в нем на первом месте — гваделупская писательница Мариз Конде, а на втором — Людмила Улицкая. Но это вообще ничего не значит. Конечно, у Мариз Конде и Людмилы Улицкой есть романы, пьесы, публикации в разных странах, но в целом не очень понятно, на фоне чего мы ждем, что награду получит одна из них», — говорит литературный критик.

Не стоит упрощать эту ситуацию, советует Константин Мильчин.

«Мир очень многообразен и сложно устроен. В разных странах есть разнообразные прозаические, драматургические, поэтические школы. И вот вы сидите в Нобелевском комитете и решаете, кого выбрать. Но они, в комитете, обо всех этих школах знают, а мы не знаем. Мы, например, не знаем про современную японскую поэзию, не знаем про современную австралийскую поэзию. А есть еще, например, поэзия Островов Зеленого Мыса или Кабо-Верде… Так вот, мы про все это не знаем. Но если мы поинтересуемся, то узнаем, что из современных американских поэтов и поэтесс Луиза Глюк — одна из самых известных», — подчеркнул Константин Мильчин.

В своем Facebook Мильчин выложил стихотворение Луизы Глюк «Эрос» в переводе Валерия Черешни, где есть такие строки:

«Тебя больше не было во мне. Пару дней в чужом городе. Разговор, прикосновенье руки. И вот, я сняла обручальное кольцо. Это все, чего мне хотелось: стать голой».

Американская поэтесса Луиза Глюк (или Глик) (англ. Louise Elisabeth Glück) родилась 22 апреля 1943 года в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. С 2004 года сотрудничает с Йельским университетом, адъюнкт-профессор. Член Американского философского общества. Живет в Кембридже, штат Массачусетс.

Она автор почти двух десятков поэтических сборников, лауреат многочисленных литературных премий. Ее стихи неоднократно издавались в России в переводах Валерия Черешни, Изабеллы Мизрахи, Григория Стариковского, Владимира Гандельсмана и других. Творчеству Луизы Глюк посвящено эссе Михаила Горелика.