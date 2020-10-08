Заявления МВД опровергли версию ФБК об отравлении Навального

Сотрудница ФБК Мария Певчих, вылетая из Новосибирска в Омск, не провозила с собой в багаже бутылку со следами яда из номера Алексея Навального в гостинице Томска. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

В правоохранительных органах опровергли информацию сотрудников ФБК о том, что Мария Певчих вывезла бутылку, из которой пил Алексей Навальный, и которую она впоследствии передала немецким специалистам, нашедшим на ее горлышке следы боевого отравляющего вещества класса «Новичок». В МВД заявили, что Певчих на момент прохождения контроля в аэропорту Новосибирска не провозила ни в багаже, ни в ручной клади бутылки с жидкостью, а купила ее в вендинговом аппарате непосредственно перед вылетом.

Версия ФБК

Об ухудшении самочувствия Алексея Навального 20 августа первой сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, когда самолет с оппозиционером, вылетавшим из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Примерно в одно время с публикацией поста в Twitter Ярмыш сообщила об интоксикации Навального сотрудникам ФБК, оставшимся в томской гостинице Xander. Среди них также находилась Мария Певчих, о которой до инцидента с оппозиционером общественность не знала.

Певчих представила свою версию событий российской службе BBC и на стриме на «Навальный.Live». По ее словам, сотрудники фонда отправились в номер, где ночевал Навальный, с целью собрать возможные улики, поскольку на тот момент появилась информация об «отравлении» оппозиционера. Почти через месяц после отравления, 17 сентября, в Instagram Навального появился ролик, где члены ФБК собирали бутылки, поскольку предполагали, что на них могут находиться следы яда. Как следует из видео, зачистка номера происходила в 11.45 по томскому времени.

Далее, по версии Певчих, она направилась в Новосибирск, откуда собиралась вылететь в Омск. По ее словам, бутылку из номера, на горлышке которой потом нашли следы яда, она провозила в багаже.

По прибытии в Германию Певчих передала бутылку немецким спецслужбам, которые позднее заявили о наличии следов яда на горлышке. При этом специалисты отказались предоставить данные исследований российским коллегам и начали выдвигать голословные обвинения в «отравлении» Навального.

Как было на самом деле

В МВД полностью опровергли версию Певчих о вывозе бутылки. В правоохранительных органах сообщили, что на момент прохождения девушкой контроля в аэропорту Новосибирска, в ее багаже и ручной клади не было обнаружено емкостей более чем 100 мл.

«В ходе прохождения Певчих предполетного досмотра в аэропорту Новосибирска в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали», — заявили в пресс-службе.

Бутылку бренда «Святой источник» емкостью 500 мл, которая в последствии была передана немецким специалистам, Мария Певчих приобрела уже после прохождения предполетного досмотра в вендинговом автомате в стерильной зоне непосредственно перед вылетом из Новосибирска в Омск.

«После прохождения предполетного досмотра Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды «Святой источник», объемом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск», — сообщила пресс-служба МВД РФ.

Иными словами, заявления Марии Певчих о том, что она привезла в ФРГ бутылку из номера, где ночевал Алексей Навальный, являются недостоверными. Из этого также следует, что на купленной бутылке «Святого источника» в аэропорту Новосибирска и привезенной в Омск, а затем в Берлин, не могло находиться следов яда, поэтому наиболее вероятно, что боевое вещество либо было нанесено на горлышко бутылки непосредственно Певчих или сотрудниками немецких спецслужб, либо никакого яда не было вовсе.

С учетом информации о том, что Германия не предоставила данных исследований российским коллегам, не стоит исключать тот вариант, что исследования ОЗХО по ситуации с Навальным являются фальсификацией.