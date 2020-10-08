Пушков предупредил НАТО о последствиях включения Украины в Альянс

Москва, 8 октября. Чиновникам НАТО нужно четко понимать, что включение Украины в Альянс обернется втягиванием военного блока в конфликт с Россией, Киев будет делать для этого все возможное, предупредил в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

Политик напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Лондон попросил дать Украине четкий план присоединения к НАТО.

«Если в НАТО пойдут на такой шаг, который в 2008-м уже заблокировали Париж и Берлин, то ситуация в Европе еще более обострится. Киев сделает все для втягивания НАТО в военный конфликт с Россией», — написал Пушков.

Об итогах встречи Зеленского и британского премьера Бориса Джонсона ранее сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам министра, Зеленский заявил Джонсону, что Киеву нужен план действий по членству в НАТО.

«Членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне», — отметил Кулеба.

Отметим, что в конце сентября Альянс начал наращивать пропагандистскую работу на Украине. Информационное воздействие на население планируется особенно усилить в Херсонской области. Возможность увеличения количества агитационных мероприятий НАТО в регионе в конце сентября обсуждалась на встрече главы представительства НАТО на Украине Александра Винникова с председателем областной администрации Юрием Гусевым.