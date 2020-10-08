Москва призывает возобновить переговоры по Нагорному Карабаху

Москва, 8 октября. Москва призывает стороны конфликта возобновить переговоры по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, с соответствующим призывом РФ выступает как самостоятельно, так и в рамках Минской группы ОБСЕ.

Российская сторона неоднократно подчеркивала необходимость прекращения военных действий в НКР. Об этом говорили, в частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент страны Владимир Путин. Глава государства вместе с коллегами из Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом 1 октября принял соответствующее заявление по ситуации в республике. Его поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее в четверг стало известно, что за время обострения ситуации в НКР погибли 350 военнослужащих республики, 30 из них за день в результате обстрелов Вооруженных сил Азербайджана. В последнем, в свою очередь, 8 октября сообщили о 31 умершем мирном жителе и 154 раненых.