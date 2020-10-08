Юрист рассказала, на что обратить внимание при составлении договора аренды

В законе прописаны существенные условия, наличие которых обязательно в любом договоре, в том числе и в договоре аренды жилья. При этом законодатель не делает никаких оговорок относительно того, можно ли скачать образец такого соглашения из сети Интернет или нет. Об этом в комментарии ФАН рассказала адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Условия договора

По словам юриста, договор можно составить самому, с помощью юриста, знакомых, родственников или взять образец в Интернете. Главное, чтобы он соответствовал требованиям законодательства и устраивал все подписывающие его стороны.

«Итак, что должно быть в договоре аренды жилья, чтобы он считался действительным? Подробно записываются данные всех сторон соглашения: имена, фамилии, отчества (не инициалы, а полностью), а также паспортные данные. Кроме того, желательно добавить контакты, по которым с одной из сторон можно при необходимости связаться», — пояснила Сулим.

По ее мнению, мало приложить к договору аренды документы о праве собственности на снимаемое жилье. Нужно еще прописать все реквизиты этих бумаг непосредственно в договоре, чтобы квартиросъемщику было понятно, что арендодатель действительно имеет право предоставлять квартиру в аренду.

Обязательный пункт

Срок аренды — обязательный пункт договора, уверена юрист. Не стоит указывать в этом условии «бессрочно». Надежнее, когда указан конкретный период. Так и у арендодателя, и у квартиросъемщика будет больше определенности. При этом очень важно отдельным пунктом прописать возможность досрочного расторжения договора, а также все права и обязанности сторон, если такое произойдет. Например, должен ли владелец квартиры возвращать в этом случае часть денег за «непрожитые» дни, за сколько дней до расторжения договора одна сторона должна предупредить об этом вторую, сколько времени дается на освобождение жилплощади и так далее.

«Один из наиболее важных разделов договора аренды жилья — условия оплаты. Когда, кому и от кого, сколько, каким способом — все это обязательно нужно подробно расписать. Отдельно стоит уделить внимание тому, может ли хозяин поднимать плату за аренду жилья, как часто и насколько заблаговременно он должен уведомить об этом квартирантов», — рассказала Ольга Сулим.

Страховой депозит

Кроме того, обратила внимание юрист, нередко хозяева жилья просят предоставить им «страховой депозит». Это определенная оговоренная сумма, которую передает квартиросъемщик владельцу «на всякий случай». Например, если что-то из имущества квартиры будет повреждено. Большая ошибка, когда эта договоренность остается только на словах. Ее тоже нужно закреплять в договоре, иначе этих денег арендатор может больше не увидеть.

«Кстати, о порче имущества. Ответственность за это также стоит включать в текст соглашения. В идеале к договору прилагается опись имущества квартиры с указанием его стоимости. Отдельная тема — количество проживающих, дети и домашние животные. Для многих владельцев сдаваемой недвижимости — это очень важные моменты. А потому не стоит думать, что о таких «мелочах» можно договориться потом, на словах. Пусть эти условия будут заранее обговорены и прописаны — так будет спокойнее всем участникам договора. И это поможет избежать лишних конфликтов», — добавила Сулим.

По словам юриста, нередко возникают недопонимания и по поводу контроля хозяина недвижимости за своими квадратными метрами. Может ли он приходить в квартиру? Как часто? Должны ли быть в это время квартиранты дома или необязательно? Все это Сулим рекомендует прописывать в договоре. Иначе споров не избежать, в том числе и судебных.

Вообще юристы советую выделить в договоре аренды жилья отдельный раздел «Санкции и споры», где прописывается, что будет нанимателю за нарушение установленных собственником запретов, а также каким образом разрешать все недоразумения.